﻿ 26 статуэток за всю жизнь: рекорды "Оскара" в инфографике. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

26 статуэток за всю жизнь: рекорды "Оскара" в инфографике

24.02.2017 16:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Уже совсем скоро — в ночь с 26 на 27 февраля — в Лос-Анджелесе вручат премию «Оскар». В этом году главная интрига разворачивается вокруг «Ла-Ла Ленда» — побьет ли он рекорд «Титаника». По количеству номинаций, напомним, он это повторил. Пока организаторы готовятся к церемонии, AFISHA.TUT.BY в инфографике расскажет о главных рекордах «Оскара».


Напомним, что в этом году в номинации «Лучший фильм» соревнуются «Прибытие», «Ограды», «По соображениям совести», «Лунный свет», «Манчестер у моря», «Лев», «Любой ценой" , «Скрытые фигуры», «Ла-Ла Ленд».

В категории «Лучший актер» за награду поборются Кейси Аффлек, Эндрю Гарфилд, Райан Гослинг, Вигго Мортенсен, Дэнзел Вашингтон.

В номинации «Лучшая актриса» на награду претендуют Изабель Юппер, Рут Негга, Натали Портман, Эмма Стоун, Мэрил Стрип.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока организаторы готовятся к церемонии, AFISHA.TUT.BY в инфографике расскажет о главных рекордах "Оскара".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Кобяков: к 2020-му каждая семья сможет построить жилье за средства, которые зарабатывает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика