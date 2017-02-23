Уже совсем скоро — в ночь с 26 на 27 февраля — в Лос-Анджелесе вручат премию «Оскар». В этом году главная интрига разворачивается вокруг «Ла-Ла Ленда» — побьет ли он рекорд «Титаника». По количеству номинаций, напомним, он это повторил . Пока организаторы готовятся к церемонии, AFISHA.TUT.BY в инфографике расскажет о главных рекордах «Оскара».





Напомним, что в этом году в номинации «Лучший фильм» соревнуются «Прибытие», «Ограды», «По соображениям совести», «Лунный свет», «Манчестер у моря», «Лев», «Любой ценой" , «Скрытые фигуры», «Ла-Ла Ленд».

В категории «Лучший актер» за награду поборются Кейси Аффлек, Эндрю Гарфилд, Райан Гослинг, Вигго Мортенсен, Дэнзел Вашингтон.

В номинации «Лучшая актриса» на награду претендуют Изабель Юппер, Рут Негга, Натали Портман, Эмма Стоун, Мэрил Стрип.