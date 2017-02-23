За годы независимости в небе над Беларусью и с участием белорусских самолетов за рубежом были потеряны 34 жизни и 18 воздушных судов. Последний инцидент произошел 23 февраля на аэродроме Бобруйский: во время разгона самолета МиГ-29 произошло возгорание двигателя. В результате грамотных действий летчика и руководителя полетов не допущено негативных последствий, пилот катапультировался, самолет не покинул пределы аэродрома.

Наиболее насыщенное катастрофами время пришлось на 2007–2012 годы, с 2014 года до аварии в Бобруйске авиационных происшествий в белорусской авиации не было. смотрите в инфографике Sputnik хронологию авиакатастроф в белорусском небе и с участием белорусских самолетов за рубежом.