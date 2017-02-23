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Катастрофы белорусской авиации и происшествия в небе над Беларусью
24.02.2017 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik/ Сергей Лескеть
Наиболее насыщенное катастрофами время пришлось на 2007–2012 годы, с 2014 года до аварии в Бобруйске авиационных происшествий в белорусской авиации не было. смотрите в инфографике Sputnik хронологию авиакатастроф в белорусском небе и с участием белорусских самолетов за рубежом.
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Хронология авиакатастроф в небе над Беларусью и с участием белорусских самолетов за рубежом - в инфографике Sputnik.
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