﻿ Катастрофы белорусской авиации и происшествия в небе над Беларусью. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Катастрофы белорусской авиации и происшествия в небе над Беларусью

24.02.2017 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Катастрофы белорусской авиации и происшествия в небе над Беларусью
© Sputnik/ Сергей Лескеть
Инцидент с МиГ-29 под Бобруйском: пилот успел катапультироваться
За годы независимости в небе над Беларусью и с участием белорусских самолетов за рубежом были потеряны 34 жизни и 18 воздушных судов. Последний инцидент произошел 23 февраля на аэродроме Бобруйский: во время разгона самолета МиГ-29 произошло возгорание двигателя. В результате грамотных действий летчика и руководителя полетов не допущено негативных последствий, пилот катапультировался, самолет не покинул пределы аэродрома.

Наиболее насыщенное катастрофами время пришлось на 2007–2012 годы, с 2014 года до аварии в Бобруйске авиационных происшествий в белорусской авиации не было. смотрите в инфографике Sputnik хронологию авиакатастроф в белорусском небе и с участием белорусских самолетов за рубежом.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хронология авиакатастроф в небе над Беларусью и с участием белорусских самолетов за рубежом - в инфографике Sputnik.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Приметы весны: в зоосаду в Могилеве проснулся медведь Федька
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика