МИНСК, 24 фев – Sputnik. Бурый медведь Федька, живущий в зоологическом саду Могилева, проснулся от зимней спячки, сообщил телеканал "Беларусь 4".

Ранее орнитологи заявили, что в Беларуси уже наблюдаются приметы весны – специалисты зафиксировали возвращение в республику перелетных птиц, в частности полевых жаворонков .

Как заявил директор Могилевского государственного профессионального агролесотехнического колледжа Георгия Малиновского, это второе пробуждение Федьки за зиму.

Сообщается, что пока медведь сонный и вялый, но его начали усиленно кормить – в рационе животного тосты с медом и свежая рыба.

Как ранее сообщили синоптики, морозов в Беларуси уже не ожидается – лишь в субботу 25 февраля ненадолго похолодает , а затем опять температура поднимется.