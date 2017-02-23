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Приметы весны: в зоосаду в Могилеве проснулся медведь Федька
24.02.2017 17:06 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Бурый медведь Федька, живущий в зоологическом саду Могилева, проснулся от зимней спячки, сообщил телеканал "Беларусь 4".
Ранее орнитологи заявили, что в Беларуси уже наблюдаются приметы весны – специалисты зафиксировали возвращение в республику перелетных птиц,
Как заявил директор Могилевского государственного профессионального агролесотехнического колледжа Георгия Малиновского, это второе пробуждение Федьки за зиму.
Сообщается, что пока медведь сонный и вялый, но его начали усиленно кормить – в рационе животного тосты с медом и свежая рыба.
Как ранее сообщили синоптики, морозов в Беларуси уже не ожидается – лишь в субботу 25 февраля
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Пока медведь сонный и вялый, но его начали усиленно кормить – в рационе животного тосты с медом и свежая рыба.
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