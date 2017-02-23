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20 лет без Леди Ди: платья принцессы выставлены в музее

24.02.2017 18:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Выставка рассказывает не только и не столько о самих нарядах принцессы Дианы, сколько о ней самой, о том, как она училась использовать свои внешние данные и свои возможности для помощи и поддержки других людей.

В первом зале выставки представлены платья совсем юной леди Дианы Спенсер, которая, как ни странно, не интересовалась модой и имела очень маленький гардероб. Ее платья этого времени — пастельных цветов, c рюшами.

После помолвки с принцем Уэльским Чарльзом Диана стала встречаться с модельерами, вместе с ними придумывать себе наряды, и постепенно вошла во вкус. Освоив сложный придворный этикет, Диана незаметно начала его менять, например, отказалась от прежде обязательных перчаток. Ее знаменитое рукопожатие с ВИЧ-инфицированными людьми стало шоком для многих и вошло в историю, в значительной степени изменив отношение к больным СПИДом.

Диана стала первой женщиной в королевской семье, появлявшейся на официальных вечерних мероприятиях в брюках. Также она любила черный цвет, хотя до нее он считался исключительно траурным цветом. Многие вечерние платья принцессы созданы "по мотивам" ее любимых театральных, оперных и балетных представлений.

Один из главных экспонатов выставки — знаменитое "платье Элвиса" с большим воротником-стойкой, расшитое жемчугом. Представлено на выставке и другое знаменитое платье — то, в котором Диана в 1985 году танцевала на приеме в Белом доме с Джоном Траволтой.

Она очень ответственно подходила к благотворительным мероприятиям, например, идя к детям, старалась одеваться ярко и надевать украшения, которыми малыши могли играть.

Диане на момент гибели в автокатастрофе в Париже, которая случилась 31 августа 1997 года, было всего 36 лет. Ее сыновья, рано оставшиеся сиротами, недавно объявили, что увековечат память матери, поставив ей памятник в садах Кенсингтонского дворца.

 
 
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Платья британской принцессы Дианы представлены на открывшейся сегодня в лондонском Кенсингтонском дворце выставке "Диана: история ее стиля", приуроченной к...

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