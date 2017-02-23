Заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор политических наук Сергей Кизима подводит итоги уходящей недели вместе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым и оценивает свежие события с точки зрения политического эксперта.

Протестные выступления в некоторых городах Беларуси против Декрета №3 властью были встречены довольно лояльно, а то обстоятельство, что закон еще будет "доводиться до ума" и шлифоваться, позволяет надеяться на снижение конфликтного градуса как в столице, так и в регионах.



© Sputnik/ Вячеслав Шарапов Эксперт о маршах рассерженных белорусов и шоковой терапии в экономике

"Ситуация, конечно, ненормальная, когда многие люди официально доходов не имеют, но ездят на новых, красивых машинах, покупают новые квартиры, и негодуют, когда их облагают налогом. Нормативный акт направлен на то, чтобы те граждане, которые реально доходы получают, но не платят налоги, в рамках социально-ориентированного государства тоже несли свою ношу", — считает эксперт.

По мнению Кизимы, несправедливо, когда кто-то на заводе получает 5 миллионов "старыми" и платит налоги, а кто-то получает 20, занимаясь теневым предпринимательством, и ни копейки не выделяет. К тому же у лиц, попавших в непростое материальное положение, есть шанс получить освобождение от выплат.

Внезапная смерть постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина , яркого дипломата, который умел правдиво донести мировому сообществу позицию России по многим непростым вопросам внешней политики, явилась полной неожиданностью. Некоторые политологи сразу усмотрели в этом некий скрытый смысл. Сергей Кизима не разделяет их точку зрения.

"Работа дипломата всегда тяжелая, нужно "железное" здоровье, а в 65 лет сохранить его удается не всем. Теми, кто "сжигает себя на работе" можно восхищаться и сожалеть, когда они безвременно уходят. В.И.Чуркин был профессионалом, ответственно и очень качественно выполнял свою работу. Дипломат любой державы должен так работать", — сказал Кизима.

Политический эксперт обратил внимание на встречу глав дипломатических ведомств Беларуси и России на этой неделе. Рабочая встреча была призвана послужить снятию накопившихся противоречий в двухсторонних отношениях.

"Должна быть гармония экономики и политики. В данный момент не только нефть и газ, но и поставка молочных продуктов на рынок РФ осложняют наши отношения. Хотелось, чтобы это было решено, "рассосалось" и мы оставили это в прошлом", — отметил эксперт.

Беседу о главных событиях недели с политическим экспертом Сергеем Кизимой слушайте на радио Sputnik Беларусь.