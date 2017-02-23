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Семашко велел до конца года подготовить Закон "Об электроэнергетике"

24.02.2017 18:39 — Разное | Ежедневник  
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Семашко велел до конца года подготовить Закон "Об электроэнергетике"

Закон "Об электроэнергетике" в Беларуси нужно подготовить до конца 2017 года с учетом планов по запуску единых энергорынков в ЕАЭС. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на заседании итоговой коллегии Министерства энергетики.

Закон необходимо подготовить в течение этого года и принять в 2018-м. "Нам раскачиваться некогда, потому что в соответствии с Договором о ЕАЭС к 1 июля 2019 года мы должны создать единый рынок электроэнергии", - напомнил Владимир Семашко.

В процессе подготовки закона также нужно будет учесть скорый ввод Белорусской атомной электростанции и ее интеграцию в энергосистему, трансформацию ГПО "Белэнерго".

Владимир Семашко поблагодарил Министерство энергетики за хорошую работу в 2016 году.

"За прошлый год проблем с Министерством энергетики не было. Вы всегда оправдываете ожидания, вся работа идет четко", - отметил он. По словам вице-премьера, главная задача министерства - обеспечить население и реальный сектор экономики тепловой и электрической энергией и газом, и она выполняется. "Прошу в таком же ключе работать и дальше, выполнение этой задачи остается в приоритете", - добавил Владимир Семашко.

 
 
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Закон "Об электроэнергетике" в Беларуси нужно подготовить до конца 2017 года с учетом планов по запуску единых энергорынков в ЕАЭС. Об этом заявил заместитель...

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