В феврале 2017 года Станислав Гладченко впервые стал призером этапа Кубка мира по фристайлу, а теперь готовится к турниру в Раубичах, где год назад был четвертым. SPORT.TUT.BY рассказывает о молодом лидере белорусской команды по лыжной акробатике, который в перерывах между тренировками играет в покер на деньги.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Первая медаль, сравнение с Кушниром и репетиция в олимпийском Пхёнчхане

3 февраля Станислав Гладченко открыл счет медалям на этапах Кубка мира по фристайлу. Это случилось в американском городке Дир-Вэлли, где Стас показал второй результат. На своем ноутбуке 22-летний акробат хранит все, что напоминает ему о пока самом счастливом дне в профессиональной карьере, — от фотографий из личного архива до выпуска спортивных новостей на белорусском ТВ.

— Учитывая, что до этого я всего раз в нынешнем сезоне исполнил прыжок, принесший второе место, его качеством остался доволен, — признается Станислав. — На сборах в Финляндии погода для разучивания новой программы была неподходящей. В Америке, где были сильные ветры и обилие осадков, всего один день удалось попрыгать с трехсальтового трамплина. Когда же в ходе этапа Кубка мира в Дир-Вэлли ввязался в медальные разборки, приняли решение прыгать комбинацию «винт-два винта-винт» и не ошиблись.



Станислав Гладченко — крайний слева. Фото: facebook.com/fisfreestyle

Перед Стасом Гладченко в этот раз оказался только китайский спортсмен Ци Гуанпу. Он выдал трехсальтовый прыжок в варианте «два винта-винт-винт», который оценивается выше чем то, что показал Гладченко.

Станислав работает над тем, чтобы расширить границы возможностей за счет нового прыжка. Текущий спад общего уровня в лыжной акробатике в связи с омоложением команд позволяет ему учась бороться за пьедестал.

— Антону Кушниру, чтобы выиграть три этапа Кубка мира в этом сезоне, не нужно было даже заявлять второй вариант тройного сальто с четырьмя винтами, не говоря уже о пяти пируэтах, представляете? — добавляет Стас.





Для Гладченко главное на данном этапе — добиться стабильности, которой обладает олимпийский чемпион и его напарник по команде Кушнир. После второго места в Дир-Вэлли Стас был только 19-м в Пхёнчхане. В 2018 году в этом южнокорейском городе пройдут зимние Олимпийские игры, а этой зимой он впервые принимал соревнования по фристайлу.

— Климат там холодный, сухой, — рассказывает Гладченко. — В горной местности, где проходил наш старт, ветрено. То встречный, то попутный ветер оказывал влияние на распределение мест. Сказать, что Антону повезло выиграть в Южной Корее, не могу. Он — мастер. Хотя приземление его было на грани — прошло очень низко. Склон, к тому же, оказался пологим, что дает жесткое приземление. Не очень комфортно. Да и вообще, честно говоря, немного другого ожидал от Кореи. Думал, будет чище, а не как в Китае.

Неудивительно, что разница в классе между Стасом и Антоном сейчас ощутимая. Гладченко родился в 1994 году, когда Кушнир выиграл первую, еще по юношам, медаль. В 2014 году, когда Кушнир взял золото Игр в Сочи, Гладченко еще прыгал тройное сальто с двумя винтами. За три последних года 22-летний белорус добился ощутимого прогресса. При этом главный тренер команды Николай Козеко не оказывает на него давления.

— Перед соревнованиями я каждый раз вспоминаю слова Николая Ивановича: «Стас, ничего не придумывай. От тебя не требуется прыгнуть выше головы и показать что-то сверхъестественное». Следую этому совету. На тренировках же стараюсь использовать отведенное на прыжки время по максимуму.











Интересно, что в контактной борьбе Ци Гуанпу проиграл Антону Кушниру в двух случаях из трех в сезоне 2017 года. Из-за ошибки при приземлении на втором этапе Кубка мира Антон финишировал 23-м. Три других соревнования, в которых Кушнир принимал участие, он выиграл. У Ци Гуанпу в активе две победы и два вторых места, что позволяет ему лидировать в гонке за Большим хрустальным глобусом.

Другими словами, не случись той осечки и будь здоровье Антона покрепче, то именно он сейчас являлся бы лидером мирового сезона. Из-за проблем со спиной, видимо, Кушнир пропустит домашний этап Кубка мира, который пройдет 25 февраля в Раубичах.

— Думаю, Гуанпу излишне нервничает в дни, когда соперничает с Антоном, — считает Гладченко. — Будто у него что-то поджимается. Когда Антона нет, как в случае с Дир-Вэлли, он чувствует превосходство над другими акробатами и здорово прыгает.

Пока Антон Кушнир сражается за лидерство в дисциплине с Ци Гуанпу и травмами, Стас Гладченко ведет спор за роль второго номера белорусской команды с 28-летним Максимом Густиком. С одной стороны, Максим набрал больше очков в нынешнем сезоне и располагается выше Стаса в кубковом зачете. С другой — по итогам трех из пяти предыдущих этапов Стас финишировал выше Максима. Каждый из них по разу поднимался на подиум. У Густика было третье место, а у Гладченко второе.

— Конкуренции между нами нет, — отрицает очевидное Станислав. — Понимаем, что результат и положение в таблице зависит от того, как исполнишь прыжок. Другими словами, стоит задача обыграть себя, а не кого-то другого.

Папа-чемпион, тренировки у отца Дмитрия Дащинского и травма бедра

В сборной Беларуси по лыжной акробатике Станислав Гладченко проводит пятый сезон.

— Попал в расположение команды, основу которой составляли Дима Дащинский, Леша Гришин и Антон Кушнир, в 17 лет, — вспоминает спортсмен. — Был тише воды, ниже травы. Все-таки рядом такие люди! То есть сначала было неуютно, а потом — ничего. Никто из ребят не кичился: «Вот, я олимпийский чемпион». А поучиться у них было чему.

В лыжную акробатику Станислава привели в 6-летнем возрасте. Первым его наставником стал отец Дмитрия Дащинского Владимир Иванович. Когда Владимир Дащинский еще был тренером по прыжкам в воду, среди его воспитанников значился папа Стаса Александр.

Александр Гладченко трижды становился чемпионом СССР, неоднократно финишировал в призах на континентальных первенствах, а в 1987 году выиграл Кубок Европы. С рождением сына Александр Сергеевич с профессиональным спортом завязал. А мама Стаса была лыжницей. Молодой фристайлист шутит, что при выборе вида спорта для сына родители сложили прыжки в воду с лыжами и получилась лыжная акробатика.

— К тому же, к 2000 году, когда я оказался в гимнастическом зале, у белорусского фристайла уже была первая олимпийская медаль. В 1998 году на Играх в Нагано ее завоевал Дима Дащинский. Так что родители не колебались, а смело передали меня в руки Владимира Ивановича.

В интервью SPORT.TUT.BY за 2013 год первый олимпийский чемпион в зимних видах спорта из Беларуси Алексей Гришин рассказывал, что в молодости выполнял по тридцать прыжков за тренировку. «Я ночевал на этих трамплинах, в первую очередь, потому, что это было нужно мне, а не тренеру или кому-то еще», — говорил Леша.

— Сейчас мы не практикуем двухразовых тренировок на трамплине, — признается Гладченко. — Подготовка разбивается на прыжковое занятие и работу в тренажерном зале. Это можно объяснить тяготением в пользу качества, а не количества прыжков. Пусть их будет семь-восемь, но чистых. При этом нагрузка на позвоночник уменьшается.





Межпозвоночные грыжи — то, что на протяжении всей карьеры мешало Алексею Гришину и сковывает Антона Кушнира в данный момент. Этой проблемы у Гладченко нет. Его беспокоят боли в правом бедре, которое уже оперировали.

— Когда появляется боль, переношу вес на левую сторону. Не сказать, что приземляюсь на одну ногу, но правую, конечно, берегу немного больше. Кстати, это можно заметить во время моего приземления в Дир-Вэлли (отметка 0:36 на видео ниже. — Прим.ред.). Есть еще одна причина того, почему завалился налево. В последнем сальто, которое включало два винта, рано раскрылся. Хотел посмотреть, сколько осталось метров до приземления, чтобы подольше покрутить. В итоге времени после выполнения элемента практически не осталось. С последнего винта пошел на приземление. Получилось жестко, и меня немного увело в сторону. Это небольшая погрешность. Она не помешала подняться на пьедестал.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Первую олимпийскую медаль Гришин выиграл в 22 года. Столько же сейчас Гладченко. Стас не боится рассуждать о шансах на успех на Играх в Пхёнчхане.

— Критерии оценок с 2002 года, когда Алексей выиграл бронзу, изменились, — констатируетон. — Раньше если сумел приземлиться «в ноги» — то уже красавчик, а сейчас этого недостаточно. Конкуренция выросла так, что вынуждает прыгать чисто. Впрочем, свежий пример батутиста Владислава Гончарова показывает, что молодые спортсмены способны обыгрывать опытных на Олимпиаде. Я верю, что тоже на это способен.

Среди старших товарищей по сборной Гладченко подружился с Густиком. Помимо страсти к прыжкам над бездной их объединяет страх перед полетом на самолетах.

— Как-то через полчаса после вылета из Вены в Минск нам сообщили, что из-за технических неисправностей вынуждены вернуться в аэропорт Вены, — вспоминает Стас. — Вот тогда-то мы с Максимом и закипишевали. Вспомнили все — фильмы про крушения самолетов, как осваивали новые прыжки в лыжной акробатике. Только после посадки борта перевели дух. Так что если есть выбор — лететь или ехать на автомобиле, то совершенно точно выберем второе.

Опыт в покере — выигрыш в реальных турнирах и онлайн-игры

В команде по лыжной акробатике, частью которой был Алексей Гришин, любили играть на сборах в покер со ставками по 5 долларов. Кажется, сейчас это занятие интересует только Стаса Гладченко. Подходящей компании в стане сборной он не находит, а потому играет онлайн.

— Залипать по три часа не стоит, так как это вытягивает много сил, — признается Гладченко. — В ходе сезона, когда идет напряженный период подготовки к соревнованиям, на покер сил не остается. К тому же, во время американских этапов Кубок мира попросту нет возможности зайти на сайты для игры в покер, потому что они заблокированы в большинстве регионов США. Так что обычно я играю дома — в выходной день или во время отпуска.





Станислав, как и его предшественники-фристайлисты, зачастую также далает небольшие ставки — по 5 долларов.

— Если играть по 30 долларов, то можно «уехать» в минус. Большие ставки не подходят, если хочешь играть смело и набираться опыта.

То есть больших надежд с выигрышем в покере Гладченко не связывает и считает, что стать вторым на этапе Кубка мира по фристайлу и заработать около 4 тысяч долларов, как было в Дир-Вэлли, даже легче.

— Шанс выиграть максимальный приз, 50 тысяч долларов, в онлайн-игре небольшой, — говорит Стас. — Требуется удача, чтобы попасть в партию, в которой будет разыгрываться суперприз. Это случится после того, как 10 тысяч человек сыграет 2,5 тысяч раз со ставкой 10 долларов. В лыжной акробатике я как минимум стартую, а могу и побороться за победу в главном финале.

Во время интервью Станислав провел две партии в покер у компьютера. Один раз проиграл, а потом вышел в «ноль».

Когда в Минске проходят покерные турниры, на них можно встретить и Гладченко. Именно во время «живых» сражений Стасу удалось взять максимальный для себя приз на данный момент — 150 долларов, которые ему принесло 4-е место.

— Играть с людьми — другое. Ты держишь фишки в руках, видишь перед собой реальных соперников, и они видят тебя. Шифроваться мне помогают солнцезащитные очки. Трезвость ума сохраняю без труда, так как читал книжки про стратегию в покере. Знаю, в каком моменте можно блефануть, а где стоит сразу сбросить карты.

Стас Гладченко уверен, что после завершения спортивной карьеры может зарабатывать по тысяче долларов в месяц, делая ставки только по 5 долларов. А пока целиком и полностью концентруется на фристайле.

— Лыжная акробатика напоминает мне игру в покер. Здесь тоже можно играть на повышение или понижение ставок — менять сложность прыжка — в зависимости от действий соперников. Также важно сохранять спокойствие до тех пор, пока не станет известен результат. В Дир-Вэлли я сыграл на понижение в первом финале, так как другие ребята «валились». В таких услових нужно было выполнить прыжок просто и чисто, а главное — «в ноги». В этот раз, можно сказать, что я «сорвал банк».