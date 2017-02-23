24 февраля в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги Европы.



Тимофей Калачев. Фото: ФК «Ростов»

«Ростов», за который выступает лучший футболист Беларуси прошлого года Тимофей Калачев, сыграет с одним из самых титулованных клубов Европы — английским «Манчестер Юнайтед».

«Краснодар» встретится в этом раунде с испанской «Сельтой».

Занимательно выглядит бельгийское противостояние «Гент» — «Генк».

Полностью итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

«Сельта» (Испания) — «Краснодар» (Россия)

АПОЭЛ (Кипр) — «Андерлехт» (Бельгия)

«Шальке-04» (Германия) — «Боруссия» Менхенгладбах (Германия)

«Лион» (Франция) — «Рома» (Италия)

«Ростов» (Россия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Олимпиакос» (Греция) — «Бешикташ» (Турция)

«Гент» (Бельгия) — «Генк» (Бельгия)

«Копенгаген» (Дания) — «Аякс» (Нидерланды)

Матчи пройдут 9 и 16 марта.