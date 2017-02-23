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"Ростов" Тимофея Калачева сыграет в Лиге Европы с "Манчестер Юнайтед"
24 февраля в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
«Ростов», за который выступает лучший футболист Беларуси прошлого года Тимофей Калачев, сыграет с одним из самых титулованных клубов Европы — английским «Манчестер Юнайтед».
«Краснодар» встретится в этом раунде с испанской «Сельтой».
Занимательно выглядит бельгийское противостояние «Гент» — «Генк».
Полностью итоги жеребьевки выглядят следующим образом:
«Сельта» (Испания) — «Краснодар» (Россия)
АПОЭЛ (Кипр) — «Андерлехт» (Бельгия)
«Шальке-04» (Германия) — «Боруссия» Менхенгладбах (Германия)
«Лион» (Франция) — «Рома» (Италия)
«Ростов» (Россия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Олимпиакос» (Греция) — «Бешикташ» (Турция)
«Гент» (Бельгия) — «Генк» (Бельгия)
«Копенгаген» (Дания) — «Аякс» (Нидерланды)
Матчи пройдут 9 и 16 марта.
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24 февраля в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги Европы.
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