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Грузинские СМИ могут посетить Беларусь в рамках пресс-тура
24.02.2017 19:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Встреча главы белорусской дипмиссии в Грузии с журналистами продолжалась более полутора часов, передает
© Sputnik Александр Имедашвили
При этом Мятликов пообещал организовать пресс-тур для грузинских СМИ в Беларусь в ближайшее время.
"Самое лучшее, когда грузинские журналисты приедут в мою страну, своими глазами увидят, как живут жители Беларуси, как они работают и как отдыхают", — цитирует агентство слова белорусского посла.
Дипломат в ходе беседы также ответил на вопросы, касающиеся развития белорусско-грузинских отношений.
В рамках пресс-туров Беларусь уже посетили представители СМИ многих зарубежных стран. Ознакомительные мероприятия для иностранных журналистов организуются уже не первый год.
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Посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов провел в Тбилиси ознакомительную встречу с представителями местных СМИ и пообещал организовать для них пресс-тур в...
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