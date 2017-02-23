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Грузинские СМИ могут посетить Беларусь в рамках пресс-тура

24.02.2017 19:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Встреча главы белорусской дипмиссии в Грузии с журналистами продолжалась более полутора часов, передает Sputnik Грузия. В ходе беседы представителям СМИ был показан короткометражный фильм о Беларуси, после чего посол рассказал журналистам о том, как развивается сотрудничество двух стран.

Грузинские СМИ могут посетить Беларусь в рамках пресс-тура
© Sputnik Александр Имедашвили
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При этом Мятликов пообещал организовать пресс-тур для грузинских СМИ в Беларусь в ближайшее время.

"Самое лучшее, когда грузинские журналисты приедут в мою страну, своими глазами увидят, как живут жители Беларуси, как они работают и как отдыхают", — цитирует агентство слова белорусского посла.

Дипломат в ходе беседы также ответил на вопросы, касающиеся развития белорусско-грузинских отношений.

В рамках пресс-туров Беларусь уже посетили представители СМИ многих зарубежных стран. Ознакомительные мероприятия для иностранных журналистов организуются уже не первый год.

 
 
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Посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов провел в Тбилиси ознакомительную встречу с представителями местных СМИ и пообещал организовать для них пресс-тур в...

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