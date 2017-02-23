Встреча главы белорусской дипмиссии в Грузии с журналистами продолжалась более полутора часов, передает Sputnik Грузия . В ходе беседы представителям СМИ был показан короткометражный фильм о Беларуси, после чего посол рассказал журналистам о том, как развивается сотрудничество двух стран.



© Sputnik Александр Имедашвили Тбилиси: президент Грузии в начале марта посетит Беларусь

При этом Мятликов пообещал организовать пресс-тур для грузинских СМИ в Беларусь в ближайшее время.

"Самое лучшее, когда грузинские журналисты приедут в мою страну, своими глазами увидят, как живут жители Беларуси, как они работают и как отдыхают", — цитирует агентство слова белорусского посла.

Дипломат в ходе беседы также ответил на вопросы, касающиеся развития белорусско-грузинских отношений.

В рамках пресс-туров Беларусь уже посетили представители СМИ многих зарубежных стран. Ознакомительные мероприятия для иностранных журналистов организуются уже не первый год.