Футболисты БАТЭ одержали первую победу на втором сборе в турецком Белеке, взяв верх над казахстанским «Ордабасы».

Впервые за 7 месяцев за борисовчан сыграл сербский защитник Неманья Милунович, пропустивший половину прошлого сезона из-за травмы.

БАТЭ — Ордабасы — 3:1

БАТЭ: Д. Щербицкий, М. Жавнерчик, Д. Поляков (В.Малькевич, 64), Н. Милунович (М.Остоич, 46), И. Стасевич (А.Риос, 71), Е. Яблонский (Ю.Кендыш, 71), Е. Березкин (А.Джигеро, 71), М. Иванич (А.Володько, 64), М. Володько (В.Жук, 71), М. Гордейчук (Я.Туоминен, 46), В. Родионов (к) (А.Рушевич, 71).

Запасные: С. Веремко, А.Чичкан.

Голы: 1:0 — М. Гордейчук (6), 2:0 — В. Родионов (17), 2:1 — (20). 3:1 — М. Иванич (58).

Напомним, что второй турецкий сбор борисовчане начали с поражения от тбилисского "Динамо" - 0:2.

На первом февральском сборе в турецком Белеке БАТЭ сыграл вничью со словенским «Марибором» — 0:0, уступил болгарскому «Лудогорцу» — 1:2 и взял верх над украинским «Черноморцем» из Одессы — 2:1.