﻿ БАТЭ одержал первую победу на втором сборе в Турции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

БАТЭ одержал первую победу на втором сборе в Турции

24.02.2017 20:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Футболисты БАТЭ одержали первую победу на втором сборе в турецком Белеке, взяв верх над казахстанским «Ордабасы».

Впервые за 7 месяцев за борисовчан сыграл сербский защитник Неманья Милунович, пропустивший половину прошлого сезона из-за травмы.

БАТЭ — Ордабасы — 3:1

БАТЭ: Д. Щербицкий, М. Жавнерчик, Д. Поляков (В.Малькевич, 64), Н. Милунович (М.Остоич, 46), И. Стасевич (А.Риос, 71), Е. Яблонский (Ю.Кендыш, 71), Е. Березкин (А.Джигеро, 71), М. Иванич (А.Володько, 64), М. Володько (В.Жук, 71), М. Гордейчук (Я.Туоминен, 46), В. Родионов (к) (А.Рушевич, 71).
Запасные: С. Веремко, А.Чичкан.

Голы: 1:0 — М. Гордейчук (6), 2:0 — В. Родионов (17), 2:1 — (20). 3:1 — М. Иванич (58).

Напомним, что второй турецкий сбор борисовчане начали с поражения от тбилисского "Динамо" - 0:2.

На первом февральском сборе в турецком Белеке БАТЭ сыграл вничью со словенским «Марибором» — 0:0, уступил болгарскому «Лудогорцу» — 1:2 и взял верх над украинским «Черноморцем» из Одессы — 2:1.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты БАТЭ одержали первую победу на втором сборе в турецком Белеке, взяв верх над казахстанским "Ордабасы".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Грузинские СМИ могут посетить Беларусь в рамках пресс-тура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика