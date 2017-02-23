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В Беларуси объявлена Республиканская олимпиада по менеджменту 2017 года

24.02.2017 21:14 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси объявлена Республиканская олимпиада по менеджменту 2017 года

Олимпиада проводится в рамках международного Глобального проекта «Молодежное творческое движение "Эстафета качества".

Как сообщила пресс-служба Госстандарта, в олимпиаде могут принимать участие студенты и магистранты учреждений высшего образования Беларуси, а также специалисты в возрасте до 30 лет, чья профессиональная деятельность связана с качеством продукции и услуг.

Олимпиада проводится в два этапа.
На первом этапе участники и команды-участники (команда должна состоять из четырех человек) до 1 марта 2017 года направляют заявки и рефераты в учреждения высшего образования (в том случае, если они являются студентами/магистрантами) или секретариат Республиканской экспертной комиссии (далее – Секретариат), созданный на базе Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт) и Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС).

Для подготовки реферата участники Олимпиады могут использовать одну из предложенных тем:
– Актуальность эффективного менеджмента качества в условиях рыночной экономики;
– Качество – всеобщее поле для конкуренции;
– Место метрологии в системе менеджмента качества;
– Качество продукции, услуг и процессов как объект управления;
– Внедрение инновационных методов менеджмента качества – перспективная возможность обеспечения стабильности качества;
– Применение техник эффективного менеджмента для создания конкурентных преимуществ;
– Система идентификации и прослеживаемости продукции в организации – важнейший элемент системы менеджмента качества;
– Влияние развития информационных технологий на обеспечение качества продукции, услуг и процессов;
– Повышение качества в сельском хозяйстве – увеличение экспортного потенциала страны;

– Менеджмент риска как основа устойчивого успеха организации;
– Системы экологического менеджмента с точки зрения всеобщего менеджмента качества;
– Менеджмент: наука или искусство?;
– Практика применения инструментов эффективного менеджмента в научной сфере;
– Использование менеджмента рисков в научной деятельности;
– Инновационный менеджмент во взаимосвязи с научно-техническим прогрессом.

Реферат может быть также подготовлен и по собственной теме, отражающей вопросы, связанные с применением практик и методов менеджмента; особенностями систем менеджмента на базе стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001; интегрированием систем менеджмента; построением системы менеджмента на основе концепций и моделей совершенства (например, модели EFQM).
Подготовка рефератов может осуществляться как отдельными участниками, так и командами из числа студентов, магистрантов и специалистов в области качества.
Профилирующие кафедры учреждений высшего образования или Секретариат проводят отбор лучших рефератов и определяют финалистов.

Для участия в Олимпиаде во втором этапе учреждения высшего образования до 15 апреля 2017 года передают документы финалистов в Секретариат с сопроводительным письмом и результатами оценки по установленным критериям.
Второй этап Олимпиады организуется и проводится в БелГИСС. Участники проходят тестирование, решают ситуационные задачи, представляют презентации, подготовленные на основе рефератов.
Подведение итогов Олимпиады осуществляется Республиканской экспертной комиссией, которая формируется из представителей Госстандарта, Министерства образования, ведущих специалистов организаций в области менеджмента.
Победители Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены дипломами I, II, III степени, поощрительными призами и получат право на публикацию своих работ в виде научных статей в изданиях Госстандарта.
Победители также могут участвовать в Международной Олимпиаде по менеджменту, проводимой в соответствии с решением Международной гильдии профессионалов качества и Клуба лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы.

Заявки на участие в Олимпиаде принимаются в секретариате Республиканской экспертной комиссии по адресу:
- 220113, г.Минск, ул.Мележа, д.3, к.805;
- телефон: (017) 269 69 64;
- факс: (017) 269 69 54;
- e-mail: ntc@belgiss.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Олимпиада проводится в рамках международного Глобального проекта «Молодежное творческое движение "Эстафета качества".

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