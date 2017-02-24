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В Минске "Газель" врезалась в столб: пострадали пять человек

24.02.2017 23:09 — Разное | Tut.by  
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Пять человек получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 24 февраля, около 22.30, на столичной улице Тимирязева. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Центрального района.


По предварительной информации, водитель «Газели» ехал по улице Тимирязева со стороны улицы Радужной в направлении улицы Орловской. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль развернуло и выбросило с проезжей части в столб.

Кроме водителя, в автомобиле ехали четыре пассажирки. С травмами различной степени тяжести все пятеро были доставлены в больницу.


На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и спасатели. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

 
 
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Авария произошла 24 февраля, около 22.30, на столичной улице Тимирязева.

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