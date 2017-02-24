Пять человек получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 24 февраля, около 22.30, на столичной улице Тимирязева. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Центрального района.





По предварительной информации, водитель «Газели» ехал по улице Тимирязева со стороны улицы Радужной в направлении улицы Орловской. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль развернуло и выбросило с проезжей части в столб.

Кроме водителя, в автомобиле ехали четыре пассажирки. С травмами различной степени тяжести все пятеро были доставлены в больницу.





На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и спасатели. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.