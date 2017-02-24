В предматчевом шоу перед третьим матчем четвертьфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом», который 25 февраля примет «Минск-Арена», выступит группа BRUTTO, сообщает официальный сайт «зубров». Поединок начнется в 17.00.



Фото с сайта hcdinamo.by

Напомним, что после двух матчей серии до 4 побед минское «Динамо» уступает «Локомотиву» со счетом 0:2, проиграв оба поединка в Ярославле ( 1:2 и 2:7 ).

Кроме того, в двух минских матчах 25 и 27 февраля не сможет сыграть нападающий «Динамо» Никита Комаров, который дисквалифицирован на две игры за атаку 20-летнего форварда ярославцев Артема Ильенко на 38-й минуте второго выездного поединка .

Ход серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:

Западная конференция

ЦСКА — «Йокерит» — 2:0 (4:2, 2:1)

СКА — «Витязь» — 2:0 (3:1, 7:2)

«Динамо» М — «Торпедо» НН — 2:0 (1:0 2ОТ, 3:2 ОТ)

«Локомотив» — «Динамо» Мн — 2:0 (2:1, 7:2).

Восточная конференция

«Металлург» Мг — «Куньлунь» — 2:0 (4:2, 5:3)

«Авангард» — «Адмирал» — 2:0 (2:1 3ОТ, 6:3)

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 2:0 (2:1, 2:1)

«Трактор» — «Барыс» — 1:1 (2:5, 5:1).