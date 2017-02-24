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В предматчевом шоу матча минского "Динамо" с "Локомотивом" выступит группа BRUTTO
В предматчевом шоу перед третьим матчем четвертьфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина между минским «Динамо» и ярославским «Локомотивом», который 25 февраля примет «Минск-Арена», выступит группа BRUTTO, сообщает официальный
Напомним, что после двух матчей серии до 4 побед минское «Динамо» уступает «Локомотиву» со счетом 0:2, проиграв оба поединка в Ярославле (
Кроме того, в двух минских матчах 25 и 27 февраля не сможет сыграть нападающий «Динамо» Никита Комаров, который дисквалифицирован на две игры за атаку 20-летнего форварда ярославцев Артема Ильенко на 38-й минуте
Ход серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:
Западная конференция
ЦСКА — «Йокерит» — 2:0 (4:2, 2:1)
СКА — «Витязь» — 2:0 (3:1, 7:2)
«Динамо» М — «Торпедо» НН — 2:0 (1:0 2ОТ, 3:2 ОТ)
«Локомотив» — «Динамо» Мн — 2:0 (2:1, 7:2).
Восточная конференция
«Металлург» Мг — «Куньлунь» — 2:0 (4:2, 5:3)
«Авангард» — «Адмирал» — 2:0 (2:1 3ОТ, 6:3)
«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 2:0 (2:1, 2:1)
«Трактор» — «Барыс» — 1:1 (2:5, 5:1).
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В предматчевом шоу перед третьим матчем четвертьфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина между минским "Динамо" и ярославским "Локомотивом", который 25...
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