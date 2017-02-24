Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко в интервью « Народной воле » рассказал о возвращении в большой спорт олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аллы Цупер после рождения второго ребенка. Отметим, что 16 апреля спортсменке исполнится 38 лет.



Алла Цупер. Фото: Петр Петровский, «Прессбол».

— Алла уже тренируется и готовится к ответственным стартам. Может быть, она уже и не собиралась выступать, но очевидно, что у человека еще остался резерв и эмоции. Когда ей хочется соревноваться, то такое желание можно только приветствовать.

Трудно ли вернуться в хорошую спортивную форму? Все будет зависеть только от нее самой. Однако вижу, что Алла относится к своему возвращению в спорт очень серьезно. Не пропускает ни одной тренировки. И могу сказать, что на данный момент она вышла на такой уровень комбинационной подготовки, что можно готовить программу прыжков. После отдыха и начнем этим заниматься.

— Николай Иванович, это вы в очередной раз уговорили Аллу вернуться в спорт?

— Летом этого года у нас был небольшой разговор по поводу возвращения. Но без конкретики. Затем она сама попробовала, приняла решение. На мой взгляд, на такое решение Аллу подтолкнул пример австралийской фристайлистки Лидии Лассилы, которая прошла через невероятные испытания, но нашла в себе силы не только вернуться в спорт, но и громко заявить о себе.

Естественно, я мог сказать спортсменке: «Алла, хватит уже! Ты и так много сделала в спорте». Но наоборот — поддержал в ее начинаниях.

— Алла будет участвовать на Олимпиаде-2018?

— Безусловно. Только к ней и готовится, — сказал Козеко.

Ранее главный тренер сборной Беларуси отметил , что на соревнованиях Алла Цупер появится не раньше декабря 2017 года. Хотя поначалу не исключалось участие Цупер уже в мартовском чемпионате мира — 2017.