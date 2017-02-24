﻿ Саснович проиграла финалистке "Ролан Гаррос - 2015" в четвертьфинале турнира в Будапеште. 21.by
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Саснович проиграла финалистке "Ролан Гаррос - 2015" в четвертьфинале турнира в Будапеште

24.02.2017 21:52 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Александра Саснович (№ 123 рейтинга WTA) выбыла в четвертьфинале турнира в Будапеште с призовым фондом 226 750 долларов, проиграв финалистке «Ролан Гаррос — 2015» Люции Шафаржовой (№ 47) из Чехии.


Александра Саснович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поединок продолжался 1 час 55 минут и завершился со счетом 6:3, 7:5 в пользу Шафаржовой.

В основной раунд состязаний в Будапеште Александра Саснович пробивалась через квалификацию, обыграв Галину Воскобоеву (№ 258 рейтинга WTA) из Казахстана — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:4, а затем победив Ивану Йорович из Сербии (№ 146) — 3:6, 6:3, 6:4.

21 февраля на старте основной сетки турнира в Будапеште Александра Саснович нанесла поражение опытнейшей 31-летней бельгийке Кирстен Флипкенс (№ 74), которая в 2013 году добралась до полуфинала Уимблдона. Белоруска победила со счетом 4:6, 6:4, 6:1.

22 февраля во встрече 1/8 финала Александра Саснович со счетом 7:6 (7:3), 6:4 взяла верх над 6-й сеяной на турнире Полин Парментье из Франции (№ 62 рейтинга WTA).

 
 
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Белоруска Александра Саснович (№ 123 рейтинга WTA) выбыла в четвертьфинале турнира в Будапеште с призовым фондом 226 750 долларов, проиграв финалистке "Ролан Гаррос -...

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