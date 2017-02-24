26 февраля в некоторых районах Земли получится наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Правда, территорию Беларуси астрономическое явление обойдет стороной.



Кольцеобразное солнечное затмение 20 мая 2012 года в США. Фото: Reuters

Лунный диск пройдет перед Солнцем. Из-за особенностей движения небесных тел спутник не заслонит звезду полностью: темный диск Луны будет окружен ослепительным «кольцом огня».

Максимум затмения случится в 17.54 по минскому времени — в этот момент Луна закроет Солнце на 99,2% его диаметра. Кольцевая фаза продлится всего 44 секунды, ширина области на Земле, откуда ее получится увидеть, составит всего 30 километров.

Кольцеобразное затмение увидят жители южных частей Чили и Аргентины, Анголы и некоторых районов Демократической Республики Конго. Частичное затмение будет видно в Южной и Западной Африке, на юге Южной Америки и в Антарктиде



Карта видимости затмения 26 февраля 2017 года. Изображение: eclipse.gsfc.nasa.gov

«В городе Лубумбаши в Демократической Республике Конго затмение создаст фантастически необычный закат: вместо покрасневшего мяча, солнце будет напоминать огненный обруч», — пишет обозреватель Space.com .

В этом году землян ждет еще и полное солнечное затмение. Оно произойдет 21 августа 2017 года, его полную фазу можно будет наблюдать на территории США, частичную — в Западной Европе и в Южной Америке. Из Беларуси его видно не будет. Ближайшее затмение, которое частично смогут наблюдать белорусы, произойдет 21 июня 2020.