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Минск покажет Евросоюзу результаты стресс-тестов на БелАЭС

24.02.2017 17:41 — Разное | БДГ  
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Министр энергетики Беларуси ответил на призывы Ангелы Меркель допустить международных экспертов на объект.

Стресс-тесты проведены на Белорусской АЭС в прошлом декабре. На основании полученных результатов Госатомнадзор подготовит национальный доклад Беларуси, который и получит Еврокомиссия.

"Мы ни на шаг не отошли от этих обязательств и выполнили все, что было необходимо, в том числе в рамках решений совещания сторон Конвенции Эспо. Мы абсолютно прозрачны. Материалы стресс-тестов мы представим, в том числе для широкого рассмотрения общественности", - цитирует ОНТ министра энергетики Владимира Потупчика.

Чиновник отреагировал на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель допустить на объект международных экспертов.

"Мы не закрываемся, мы работаем сегодня с Европейским союзом в рамках подготовки нашего национального доклада по итогам стресс-тестов, которые уже проведены", - цитирует Потупчика  БЕЛТА.

По мнению министра, об открытости Беларуси говорит и январский визит миссии МАГАТЭ.

Владимир Потупчик призвал к неполитизированному диалогу по АЭС, в первую очередь - со стороны Литвы. Вильнюс настаивает на приостановке строительства потенциально опасного объекта в 70 километрах от литовской столицы.

10 июля 2016 года на Белорусской АЭС произошло обрушение корпуса реактора с высоты 2-4 метров. Информацию о ЧП просочилась наружу спустя две недели, когда Минэнерго Беларуси признал факт "нештатной ситуации".

26 декабря во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги и другой корпус реактора ударился об опору контактной сети.

МИД Литвы принял решение о назначении дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам строящейся в Островце Белорусской АЭС. А белорусский МИД призвал не политизировать стройку БелАЭС.

 
 
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Министр энергетики Беларуси ответил на призывы Ангелы Меркель допустить международных экспертов на объект.

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