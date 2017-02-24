|
Минск покажет Евросоюзу результаты стресс-тестов на БелАЭС
Министр энергетики Беларуси ответил на призывы Ангелы Меркель допустить международных экспертов на объект.
"Мы ни на шаг не отошли от этих обязательств и выполнили все, что было необходимо, в том числе в рамках решений совещания сторон Конвенции Эспо. Мы абсолютно прозрачны. Материалы стресс-тестов мы представим, в том числе для широкого рассмотрения общественности", -
Чиновник отреагировал на
"Мы не закрываемся, мы работаем сегодня с Европейским союзом в рамках подготовки нашего национального доклада по итогам стресс-тестов, которые уже проведены", - цитирует Потупчика
По мнению министра, об открытости Беларуси говорит и январский визит миссии МАГАТЭ.
Владимир Потупчик призвал к неполитизированному диалогу по АЭС, в первую очередь - со стороны Литвы. Вильнюс
10 июля 2016 года на Белорусской АЭС произошло
26 декабря во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги и другой
МИД Литвы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр энергетики Беларуси ответил на призывы Ангелы Меркель допустить международных экспертов на объект.
|
Архив (Разное)
Комментарии