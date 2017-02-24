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Ряду моделей VW, работающих на метане, запретили заправку в Беларуси
24.02.2017 20:06 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев — Sputnik. Запрет на заправку некоторых моделей концерна Volkswagen метаном введен в Беларуси, передает
© AFP/ PHILIPPE HUGUEN
По информации издания, запрет связан с отзывной кампанией, которую объявил автоконцерн из Вольфсбурга — в моделях Caddy на метане, выпущенные до конца 2012 года, а также Passat и Touran, выпускавшиеся до 2014 года, установлены дефектные газовые баллоны.
При этом отмечается, что автопроизводитель уже запретил заправку данных автомобилей на АЗС Западной Европы, с 23 февраля — и в Беларуси.
Замена баллонов будет бесплатной, для этого белорусам, владеющими вышеуказанными автомобилями, необходимо обратиться в сервисные центры Volkswagen. При этом издание отмечает, что для бесплатной замены баллона белорусы могут поехать также в Литву.
Концерн рекомендует до замены баллона использовать эти автомобили только на бензине.
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Это связано с отзывной кампанией VW Caddy, Passat и Touran с заводским газовым оборудованием – в баллонах обнаружен дефект.
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