МИНСК, 24 фев — Sputnik. Запрет на заправку некоторых моделей концерна Volkswagen метаном введен в Беларуси, передает AutoGrodno со ссылкой на компанию "Газпром трансгаз Беларусь".



© AFP/ PHILIPPE HUGUEN Renault стала лидером просевшего за год белорусского авторынка

По информации издания, запрет связан с отзывной кампанией, которую объявил автоконцерн из Вольфсбурга — в моделях Caddy на метане, выпущенные до конца 2012 года, а также Passat и Touran, выпускавшиеся до 2014 года, установлены дефектные газовые баллоны.

При этом отмечается, что автопроизводитель уже запретил заправку данных автомобилей на АЗС Западной Европы, с 23 февраля — и в Беларуси.

Замена баллонов будет бесплатной, для этого белорусам, владеющими вышеуказанными автомобилями, необходимо обратиться в сервисные центры Volkswagen. При этом издание отмечает, что для бесплатной замены баллона белорусы могут поехать также в Литву.

Концерн рекомендует до замены баллона использовать эти автомобили только на бензине.