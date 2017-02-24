Осудить или оправдать водителя, который поставил свой автомобиль… там, где поставил? Встречайте нашу звездную февральскую десятку автомобилистов, которые вопреки правилам дорожного движения и здравому смыслу припарковали автомобили, где удобно, но попали в объектив камер наших читателей. На «доске» еще много любопытных кадров, но эти — вне всякой конкуренции.

1. г. Минск, улица Ташкентская, 22/2





"Все должны сидеть по домам и мамы с коляскаями, и старики с палочками. Здравый смысл? Нет, не слышал". 20 читателей такой способ парковки водителя осудили.

2. Город Гродно, ул. Дзержинского, 101





Та неловкая ситуация, когда водителю эвакуатора нужно эвакуировать самого себя. За парковку на зеленой зоне.

3. Оставил машину на пешеходном переходе





Читатель, к сожалению, не прислал данные, где конкретно происходит этот беспредел. Но, судя по рядом стоящим автомобилям с шестым регионом на номерном знаке, это где-то в Могилевской области. Но видимо, водителю Mercedes не страшны сотрудники ГАИ.

4. Город Минск, улица Хоружей, 24, 1





— Собираюсь красить балкон, но руки от старости трясутся: могут капли с кисти упасть, а может и двухлитровая банка. ГАИ не помогает, — написал нам читатель под этой фотографией.

Кстати, этот же читатель прислал нам не одну фотку беспредела, который творится у дома № 24 по улице Хоружей. Смотрим дальше.

5. Город Минск, улица Толбухина, 2





Шикарный кадр шикарного внедорожника. Владелец занял место прямо у входа в бизнес-центр. Любопытно, что напротив расположена парковка. Место найти можно, но парковка платная. Очевидно, у водителя есть деньги на штраф.

6. Город Минск, магазин Гиппо Боровая





«Чем мощнее машина, тем немощнее водитель», — написал читатель, приславший фотофакт. На этой стоянке и в правду припарковаться в час пик довольно сложно — мест мало. Но можно припарковаться немного дальше и пройти.

7. Город Минск, улица Хоружей, 24





Это уже вторые нарушители по этому же адресу. Чем они облюбовали островок прямо под домом — не понятно. Но ГАИ все не едут, — говорит читатель — это его третья попытка вызвать ГАИ на нарушителей за февраль.

8. Город Минск, Боровая, магазин Гиппо.

Вопрос который будоражит всю редакцию. «Зачем?» Три часа дня — это как раз то счастливое время именно на этой парковке, когда нет никого и можно встать хоть поперек и никому не помешать.

9. Адрес не известен, предположительно Минск





Этот владелец прекрасного коня, вероятно, ждет свою принцессу. Хорошо, что не въехал в сам подъезд.

10. Город Минск, улица Нестерова

«Зеленая зона, где будут играть дети летом — это чушь! Ведь на газоне так удобно парковать машину — и до подъезда недалеко».

Дорогие читатели, «Доска позора» — сервис, который позволит небезразличным гражданам выставить на суд общественности нарушителей ПДД, паркующих свои машины на зеленых зонах, пешеходных переходах и тротуарах.



