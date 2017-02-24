В Лондоне закончилась Неделя моды — вторая в череде крупнейших. Ведущие британские дизайнеры показали, что главное в моде — перевернуть все с ног на голову.

Burberry



Neil Hall/Reuters

Модный дом вновь одновременно представил коллекции для мужчин и женщин на текущий сезон. Умение Burberry создавать смелые наряды, которые при этом выглядят элегантно, проявилось и в тот раз, во многом благодаря работе с оттенками. Основные цвета коллекции — бежевый, молочный и серый. Вдохновением для креативного директора Кристофера Бейли послужило творчество скульптора Генри Мура. По словам Бейли, он хотел, чтобы его одежда была такой же трехмерной и текстурированной, как работы Мура. Кроме того, модельер использовал палитру, характерную для скульптора. Дизайнер признает, что Мур оказал огромное влияние на всю его жизнь.

Судя по коллекции, прямой крой больше не в моде. Подол юбок и платьев теперь немного скошен вбок, а крой свитера варьируется от 5 до примерно 30 см.

Стоит обратить внимание и на принты изделий. Так, в коллекции представлены унисекс-свитшоты, декорированные забавными рисунками несуществующих животных и объемной аппликацией из плотно сплетенных между собой веревок.

Новая коллекция полностью стирает гендерные границы. Женщинам предлагается носить блузы и пальто с объемными рукавами и платья с кружевным многослойным подолом. Мужчинам кружева тоже показаны: они украшают рубашки с объемными рукавами.

Gareth Pugh



vogue.com

Показ Гарета Пью прошел в обстановке, далекой от комфорта. В качестве подиума модельер выбрал бетонный бункер, где на глубине пяти этажей модели, одетые во все черное, демонстрировали одну из самых смелых коллекций. Пью представил множество пуховиков-трансформеров. Например, дизайнер превратил классический обтягивающий пуховик в платье по фигуре с капюшоном и пышной юбкой. Талию подчеркивает широкий пояс. Второй вариант — пуховик чуть выше колен в форме прямоугольника. За счет мягкой ткани и прорезей для рук модель напоминает летучую мышь в особо крупном размере. Есть в коллекции и пуховик, напоминающий кресло-мешок.

Передняя часть выглядит как платье с объемным низом, задняя — огромный надувной пузырь, присесть на который будет, кажется, вполне комфортно.

На верхней одежде экстравагантная коллекция не заканчивается. Так, здесь есть объемная накидка, представляющая собой своеобразный каркас. Изделие выполнено из черных ремней, образующих пустые квадраты, через которые видно тело модели. Или топ, который совершенно невозможно носить: в районе талии он плотно обтягивает фигуру, но начиная с области груди трансформируется в плотный прямоугольный лист, полностью закрывающий шею модели.

Критики обвинили дизайнера за наличие прямых отсылок к нацистской эстетике — поводом для этого послужили фуражки, напоминающие головные уборы эсэсовцев.

JW Anderson



vogue.com

Общее впечатление от коллекции — как от города, пережившего слабое землетрясение: все перемешалось, все вверх дном. Ткани, орнаменты, декор и сами фасоны противоречат друг другу. Например, на подиуме был представлен костюм, состоящий из кофты без рукавов и юбки с разрезом. Несмотря на хороший материал и интересный фасон, носить вещь будет затруднительно из-за того, что подкладка сделана из овчины. Надеть такой костюм зимой не придет в голову из-за длины, весной — жарко из-за подкладки.

Есть в коллекции и ультракороткая кожаная куртка, внешне, скорее, напоминающая топ с рукавами.

Вечерние туалеты тоже выглядят несколько странно. Подол ярко-красного платья с орнаментом дизайнер декорирует густыми серыми перьями, а шелковый комбинезон по фигуре — двумя прямоугольными карманами на груди, которые обычно используются в униформе, вместительные и не слишком женственные.

MM6 Maison Margiela



vogue.com

По-настоящему универсальная, андрогинная одежда. Напрочь отбивает любые мысли сексуального характера. Здесь доминируют грубые мужские пиджаки, пальто серого цвета в мелкий рисунок, мужские джинсы (нет, это не фасон boyfriend, это обычные слегка свободные мужские джинсы из начала 2000-х). Платья и юбки в коллекции тоже есть: костюм из терракотового бархата, джинсовая юбка по щиколотку временен 90-х годов, свободное платье-свитер. Простые вещи, которые может носить кто угодно.

Marques 'Almeida



vogue.com

Основные составляющие коллекции Marques 'Almeida в новом сезоне — полоска, клетка, круги и яркие цвета. Создавая свои наряды, дизайнер явно руководствовался правилом «размер имеет значение»: все геометрические фигуры, использованные на принтах, поражают своим масштабом.

Удлиненные пальто, брюки свободного кроя, блузы с коротким и длинным рукавом и даже шубы представлены в шахматной расцветке.

Массивные черные круги, узкие и широкие полосы украшают трапециевидные платья, брюки, клатчи и обувь. В коллекции представлены деловой костюм, различные фасоны платьев, обувь и даже один свитшот. Ключевая задумка — разделить вещь невидимой чертой, благодаря которой одна часть изделия будет черной или синей, а вторая — белой. Этот прием использован на брюках, пиджаке с большими плечами и пальто (здесь сочетаются черный и сиреневый цвета). Весеннее настроение коллекции придает наличие вещей синего, красного, оранжевого и различных оттенков желтого и розового цветов.

Christopher Kane



Neil Hall/Reuters

Цветочные принты, летящие ткани, нежные оттенки и нестандартные силуэты — таковы тренды этой весны от модного дома Christopher Kane. По словам дизайнера Кристофера Кейна, в этом году они решили выразить «более живую женственность».

В коллекции сочетаются новые и традиционные технологии. Особое внимание бренд уделяет тканям с переливом.

Среди самых смелых вещей можно выделить красное лаковое полупальто с мехом, платье из летящих тканей с пайетками и черное шелковое платье, декорированное более чем двадцатью массивными цветами. Соблазна деконструировать вещи дизайнер, как и многие другие, не избежал: классическая трикотажная кофта на пуговицах, перекошенная, застегнутая не на те пуговицы, тому подтверждение.

Versus Versace



Joel Ryan/Invision/AP

Versus умело и уже традиционно сочетает спорт и сексуальность. Наряду с дерзкими мини-юбками и платьями, верх которых сделан из прозрачной сетки, в коллекции представлены массивные пуховики, толстовки и спортивные брюки.

Большое внимание уделяется вещам из черной кожи и денима.

Причем джинсовые комплекты представлены как в классическом синем цвете, так и в светло-голубую крапинку.

В коллекции три основных цвета: черный, бордовый и насыщенный голубой. Для выхода в свет бренд предлагает платья и юбки по фигуре с глубоким боковым разрезом, для повседневной носки — бомберы с мини-юбками и короткие трикотажные платья.

Julien MacDonald



Joel Ryan/Invision/AP

Откровенные фасоны, глубокие декольте, кричащие мини, сетка, перья и обилие блесток — так выглядит сексуальность от Julien MacDonald в этом сезоне и всегда.

Наряды настолько оголяют женское тело, что появиться в них на приличном мероприятии будет вряд ли возможно.

Судя по мужской коллекции (она демонстрировалась вместе с женской), по мнению дизайнера, скромность не к лицу и мужчинам. Им предлагается носить водолазки с сеткой и блестками, олимпийки, обильно декорированные фурнитурой из бижутерии, и классические пиджаки со стразами на рукавах.