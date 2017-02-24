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Самый мощный мотоцикл в мире приехал на байк-шоу в Гамбурге
25.02.2017 08:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Этот мотоцикл был собран всего за один год группой единомышленников в городе Гарц, что в Нижней Саксонии. Байк приводится в движение двигателем от советского танка Т-55, мощность силового агрегата увеличена до 1000 лошадиных сил, а коляска сделана из транспортного контейнера советской ракеты средней дальности.
Другие запчасти для "Панцербайка" были подобраны из различных частей старой военной техники армий СССР, ФРГ, ГДА, США и других. Передняя фара, по словам конструкторов, позаимствована у субмарины немецких "Кригсмарине". Мотоцикл поражает своими размерами — высота его выше человеческого роста, а в его коляске могут свободно уместиться семь человек.
В 2007 году Panzerbike стал обладателем рекорда Гиннесса как самый мощный мотоцикл в мире.
Байк-фестиваль в Гамбурге продлится по 27 февраля.
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