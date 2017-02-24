Конкурс «Дом моей семьи» на REALTY.TUT.BY продолжается. Мы публикуем рассказы о том, как люди восстанавливали старые постройки или возводили новое жилье. Победителей голосованием выберут читатели TUT.BY. Авторы лучших работ получат призы от наших партнеров.

Рассказ Анастасии из Витебска

— Каждая молодая семья, не имеющая собственного угла, мечтает хоть о какой-нибудь крыше над головой. Мне сейчас 28 лет, моему мужу Андрею — 29. Мы вместе со школьной скамьи, поженились, когда были студентами. Через 3 года после свадьбы у нас появился первый малыш. Сейчас второму всего месяц.

Одним прекрасным летним вечером четыре года назад муж предложил построить дом. Мы — «дети асфальта», как говорится, молотка в руках не держали, гвоздя в стену не забили. Но молодежь легка на подъем. Мы-то все сможем! Разберемся по ходу дела!





Сейчас, возвращаясь к событиям почти 4-летней давности, ловлю себя на мысли, что, наверное, не решилась бы на стройку. В свои 25 мы многого не осознавали, не имели знаний в сфере строительства. Как и начального капитала. У нас было только огромное желание получить свой дом, немного строительных материалов, какой-то типовой проект, утвержденный к застройке, помощь родителей, соседей и, конечно же, интернет.

На тот момент «дача» представляла собой участок в 11 соток в полутора километрах от дома моих родителей в Витебске. В далеком 2005-м мой отец купил землю в деревне для огорода. Позже эту территорию включили в городскую черту и пустили туда общественный транспорт.





Бетонные конструкции на участке, затопленные водой ямы, сруб бани, электричество и времянка — это все, что у нас тогда было.

Начали копать траншеи под фундамент… Мама дорогая! Родники бьют, грязь, технике не подъехать. Муж стоял в глине по колено и поднимал ее из траншеи. Я наверху руками эту «чачу» отгребала подальше. Земля намокала, стены рушились. Андрей не сдавался. Тогда я впервые захотела бросить это дело и продать участок. Кстати, меня такие мысли до сих пор 2 раза в год посещают. Супруг успокаивает. И продолжает строить дальше.





В траншеи необходимо было установить опалубку. Так нам посоветовал сосед. Мы с мужем переглянулись: «Что это? Как это ставится? Где нам ее взять?» Сосед долго объяснял на пальцах, мы читали в интернете, рассматривали картинки. Купили досок, гвоздей. На помощь для установки опалубки позвали кума. Когда она была готова, вызвали «миксер» и залили бетоном.





Фундамент над землей собирали из имеющихся бетонных конструкций. Их оказалось мало. Пришлось опять ставить опалубку и обливать щели и дыры «самозамешанным» бетоном.

После каторжных работ, по вечерам, мы рисовали план дома. В итоге так увлеклись, что решили еще и гараж присоединить к жилой части, чтобы на участке, помимо бани, больше не было строений. Расширили фундамент еще на 5 метров в сторону и залили несущую стену. Работа у нас продвигалась под девизом «как получается, так и строимся».

Фундамент дался очень тяжело: сидели в грязи в траншеях, гребли бетон палками, как веслами на лодке, заливали бетон под свет телефонного фонарика. Однажды опалубку вырвало. В общем, хлебнули по полной. Это было первое «прикосновение» к строительству.









Стоимость фундамента я точно не вспомню, да мы не и считали. Куб бетона стоил примерно 100 долларов. Покупали «некондицию» для опалубки, гвозди, арматуру, инструмент. Много бетона перемешали вручную. Для перекрытия первого этажа использовали железобетонные плиты.

Стены решено было сделать из газосиликатных блоков. Начали изучать материалы, смотреть ролики в интернете. Взяли в итоге блоки производства Могилевского газосиликатного завода. Муж решил, что вряд ли он сделает ровную кладку, и мы нашли каменщиков. В процессе выяснилось, что ребята запойные. На восьмом ряду они покинули наш дом.









Глаза боятся, а руки делают. Муж стал класть блоки сам вместе с кумом и моим отцом. И у них получилось не хуже, чем у профессионалов. Залили перемычки над оконными и дверными проемами. Материалы уместились в 3 машины. Мы еще сами немного докупали. Всего ушло где-то 110 кубов блоков, клей для них (ориентировочно на куб - 1 мешок, 25 кг), 4 рулона элакрома, арматура (армировали под оконными проемами, каждый четвертый ряд блоков, перемычки над оконными и дверными проемами, армопояс под мауэрлат), цемент, утеплитель, песок, щебень.

Мы никак не могли нарисовать второй этаж. Чертили внутреннюю планировку, фасады. Ничего толкового не получалось. Дом выглядел как двухэтажная сталинка. В итоге пошли к архитектору, показали, что нравится на картинках, что имеем и что хотим. Получили красивый проект, который официально утвердили, и внесли изменения в первоначальную документацию застройки. За проект — 400 рублей, 70 — за внесение изменений в проектную документацию и генплан.









Изначально по проекту дом задумывался размером 9 на 9 метров. Но потом Андрей захотел гараж и яму для ремонта авто. Да и выращенные овощи необходимо было где-то хранить. Я с ужасом вспомнила фундамент.

Так как на участке было мокро, мы решили делать дренаж. Жара под 30 стояла 2 недели. У людей колодцы пересохли. Зато у нас в траншеях — хоть плавай. Работали всей семьей: развозили на тачке песок, щебень, укладывали трубы. Результат — на участке сухо, в подвале воды нет.

На дренаж нам понадобилось:

— трактор — 120 рублей;

— 6 метров труб на смотровые колодцы 330-го диаметра — 100 рублей;

— щебень гранитный, песок;

— 120 метров погонных дренажных труб 110-го диаметра;

— колодец на 2 кольца и крышка на него.

Потрачено — 2940 рублей (1500 долларов на тот момент).





При устройстве подвала трактор вызывали 3 раза, потому что не могли выкопать нужную глубину сразу. Нам потребовались 20 тонн песка, щебень, трубы, арматура, проволока, бетон, 5 плит перекрытия, месяц работы. Подвал готов.













Когда пришло время накрывать дом, мы поняли, что кровля у нас очень сложная, шатровая. А еще она многоотходная по металлочерепице. Тут мы просто платили, не рискнули лезть наверх.

Мастера брали по 15.70 рубля (8 «условных») за квадратный метр. За 5 дней нам поставили стропильную систему с обрешеткой, на которую ушло:

16 кубов пиломатериала — 2700 рублей;

12 кг гвоздей 90 мм — 25 рублей;

15 кг гвоздей 120 мм — 30 рублей;

110 усиленных уголков — 11 рублей;

6 рулонов пленки — 150 рублей;

рубероид — 12 рублей;

500 саморезов — 10 рублей. Рабочая поверхность кровли 230 квадратов.

Итого за работу — 3606 рублей (1840).





Металлочерепицу брали российского производства. За металл и элементы отдали 5880 рублей (3000). Ждали его 2 недели, а уложила бригада за 3 дня. Два зонтика на трубы естественной вентиляции и камин нам сделали под заказ за 250 рублей.





Первый этаж мы стеклили в 2015-м. Профиль, ламинация, 5 оконных проемов. Итого — 1600 рублей. На втором этаже у нас еще 12 оконных проемов. За все — 3920 рублей (2 000). Мы покупали только конструкции, без подоконников, откосов. Муж вместе с кумом все сам установил. Один дверной проем пока заколочен поддонами, во втором — временная дверь.





Роллеты в гараж производства «Алютех», панель L-гофра, Trend, с электроприводом An-motors, цвет панели «золотой дуб» с установкой обошлись примерно в 1860 рублей (950).

Коробка готова. Пока на этом мы остановились. Работы еще очень много. Продолжать строительство планируем с приходом весны: зашить фронтоны, подшить потолки, настелить полы, все утеплить, а к осени подключить отопление. Новоселье не за горами!

За 4 года мы многому научились, столкнулись с разными проблемами, успешно их решили, сплотились нашей большой семьей, познакомились с интересными людьми. Спасибо родителям, друзьям, соседям, что помогают, не оставляют одних в тяжелые моменты. Спасибо за поддержку, советы и добрые слова.

Комментирует Андрей Осинский, заместитель директора по маркетингу ООО «Алютех торговый дом»: — Самый интересный опыт в строительстве — собственный. Видно, что вы прошли через всю «кухню» при возведении дома на 100%. И особенно приятно узнать, что вы остановили свой выбор на гаражных воротах «АЛЮТЕХ». Мы уверены, качеством и надежностью наших ворот вы останетесь довольны.



В будущем вам предстоит не менее трудоемкий этап: внутренние работы и придомовая территория. Кроме потолков, стен и полов, рекомендуем вам задуматься о прокладке проводки для установки роллет в доме и въездных ворот во двор. Ведь роллеты — это не только сохранение тепла зимой, но и дополнительная защита от взлома, шума, посторонних глаз. А въездные ворота и их автоматизация — это на сегодняшний день необходимый атрибут любого дома, и преимущества их использования особенно очевидны в зимний период. Надеемся, что ваш выбор также будет сделан в пользу качества «Алютех».



Легкого ремонта и удачного участия в конкурсе!

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