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Масленица на Sputnik: блины на кефире и водке

25.02.2017 09:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Заварные блины на кефире с водкой получаются тонкими, нежными и дырчатыми.

Нам понадобится:

  • Сахар — 2 ст. л.
  • Водка — 3 ст. л.
  • Кефир — 500 мл
  • Сода — 1 ч. л.
  • Соль — 1 щепотка
  • Мука — 200 г.
  • Вода (кипяток) — 100 мл
  • Яйцо — 2 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
Масленица на Sputnik: блины на кефире и водке
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кефирные

Закладываем в чашу миксера яйца и сахар, взбиваем до образования стойкой густой пены. Помним, что яйца для взбивания используем холодные. Добавляем водку в массу и снова хорошенько взбиваем.

Масленица на Sputnik: блины на кефире и водке
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кефирные

Когда масса станет однородной, вводим порционно кефир. Желательно использовать кефир комнатной температуры, это ускорит процесс брожения теста.

Масленица на Sputnik: блины на кефире и водке
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кефирные

Продолжая взбивать, вводим в тесто соль, затем соду. Затем порционно вводим муку, взбиваем до получения однородной массы без комочков. Оставляем тесто на 15-20 минут отстояться.

Масленица на Sputnik: блины на кефире и водке
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кефирные

Добавляем в тесто порцию кипятка и растительного масла, снова взбиваем тесто до получения однородности. И начинаем жарить блины с двух сторон.

Масленица на Sputnik: блины на кефире и водке
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кефирные

Готовые блины складываем пополам и еще раз пополам, получится конвертик. Можно предварительно блины смазать джемом и уже потом складывать конвертиком. Выкладываем на блюдо, поливаем сгущенным молоком, украшаем фруктами (например, дольками красного апельсина), посыпаем шоколадной крошкой и подаем к столу.

Масленица на Sputnik: блины на кефире и водке
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кефирные

Приятного аппетита!

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В масленичную неделю Sputnik предлагает самые разнообразные рецепты блинов. Сегодня - нежные блинчики на кефире и водке.

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