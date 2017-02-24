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Масленица на Sputnik: блины на кефире и водке
25.02.2017 09:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Заварные блины на кефире с водкой получаются тонкими, нежными и дырчатыми.
Нам понадобится:
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кефирные
Закладываем в чашу миксера яйца и сахар, взбиваем до образования стойкой густой пены. Помним, что яйца для взбивания используем холодные. Добавляем водку в массу и снова хорошенько взбиваем.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кефирные
Когда масса станет однородной, вводим порционно кефир. Желательно использовать кефир комнатной температуры, это ускорит процесс брожения теста.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кефирные
Продолжая взбивать, вводим в тесто соль, затем соду. Затем порционно вводим муку, взбиваем до получения однородной массы без комочков. Оставляем тесто на 15-20 минут отстояться.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кефирные
Добавляем в тесто порцию кипятка и растительного масла, снова взбиваем тесто до получения однородности. И начинаем жарить блины с двух сторон.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кефирные
Готовые блины складываем пополам и еще раз пополам, получится конвертик. Можно предварительно блины смазать джемом и уже потом складывать конвертиком. Выкладываем на блюдо, поливаем сгущенным молоком, украшаем фруктами (например, дольками красного апельсина), посыпаем шоколадной крошкой и подаем к столу.
© Sputnik / Людмила Янковская
Блины кефирные
Приятного аппетита!
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