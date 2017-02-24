Первый звонок по сотовому телефону был сделан в США в 1973 году, однако до глобального распространения мобильной связи было еще далеко, особенно в наших краях. В 70-х и 80-х годах советские граждане пользовались практически исключительно стационарными аппаратами.



Телефон ТА-68

Памяти в телефонах для того, чтобы сохранить номера друзей и родственников, не было, а потому нужно было либо запоминать их, либо пользоваться разнообразными телефонными справочниками.

В одном из них — выпущенном Минским районным узлом связи в 1979 году — мы нашли множество рекомендаций по правильному применению дисковых телефонных аппаратов.

Есть и актуальные советы

Спустя почти 40 лет некоторые советы совершенно непонятны современному читателю, некоторые вызывают улыбку, но есть и такие, которые сохраняют актуальность и по сей день.



Фото: TUT.BY

В справочнике есть достаточно подробная инструкция для вызова необходимого абонента:

«Сняв трубку, ждите сигнала готовности станции (непрерывного гудка). Услышав его, набирайте нужный номер, проворачивая диск до упора. При наборе номера соблюдайте очередность набора цифр. Короткие гудки означают, что в данный момент станция перегружена и ваш вызов принять не может».

В то время короткие гудки не всегда означали занятость второго абонента. Сейчас перегрузки коммутатора не так часты — пожалуй, такую ситуацию можно застать лишь в новогоднюю ночь.

Актуальный совет:

«Говорите непосредственно в микрофон трубки — этим вы улучшаете слышимость абоненту. После разговора не забудьте положить телефонную трубку на рычаг».

Сейчас трубку на рычаг вешать не нужно, но вместо нее есть «красная трубка» — нажатие на эту кнопку обязательно.



Фото: TUT.BY

Не ускоряйте обратного хода диска

В справочнике приводится большой список действий, которые могут привести к поломке телефонного аппарата:

«Не задерживайте и не ускоряйте обратного хода диска. Не следует нажимать на рычаг и стучать по нему до появления сигналов станции — это портит механизм станции. Снятие телефонной трубки во время входящего звонка вызывает порчу микрофона — отвечайте на звонок немедленно, трубку снимайте в перерыве между звонками».

Последний пункт удивил даже человека, заставшего дисковые телефоны. Но в целом сейчас эти советы кажутся очень странными и непонятными.

Если телефон все же приходил в негодность, то его починку авторы справочника предлагали доверить исключительно специалистам государственного предприятия связи:

«Допустите технический персонал к проверке или исправлению телефона только при наличии у него именного удостоверения с фотокарточкой, выданного предприятием связи».



Фото: TUT.BY

Не загружайте телефонисток личными вопросами

Особое внимание отводится незаконным манипуляциям с телефонной сетью и неотвратимости следующего за ними наказания.

«Без ведома предприятия связи какие-либо изменения в телефонной проводке (перестановка телефонного аппарата, установка дополнительных приборов и т.п.) производить запрещается!»

Также в справочнике не забыли упомянуть сотрудников справочного центра — отмечалось, что они смогут помочь лишь с поиском номера телефона абонентов Минского района.

«Для того чтобы узнать в справочной службе телефонной сети нужный номер телефона, следует сообщить точное название предприятия, учреждения, его адрес, вызываемый отдел, сектор и т.д. Телефонистка дает справки только о номерах телефонов абонентов Минского района».

Другими вопросами телефонисток просили не загружать.

«Не загружайте телефонисток вопросами, не относящимися к их обязанностям».