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Как развлекались дети до того, как были изобретены смартфоны
Современным детям будет тяжело в это поверить, но в истории в самом деле было время, когда смартфонов не существовало. Но как же тогда дети развлекались без постоянного доступа к видео с веселыми котятами? На самом деле им удавалось просто отлично.
Предлагаем вашему вниманию фотографии резвящихся детей, которые еще раз напоминают нам, что все, что вам действительно нужно для веселой игры, — лишь немного воображения.
Париж, 1961 год
Нью-Йорк, 1940-е
Лондон, 1950-е
Мальчики играют в «Толкни орех», Лондон, 1938
Манчестер, 1946
Манчестер, 1966
Нью-Йорк, 1964
Лондон, 1956
Мальчики вылавливают монетки, Нью-Йорк, 1930
Мальчики читают комиксы, Лондон, 1952
Мальчики запускают кораблики, Париж, 1950
Мальчики играют в индейцев, Лондон, 1954
Девочки играют в сестер милосердия, Лондон, 1940
Нью-Йорк, 1940-е
Полицейские играют с детьми, Гарлем, 1978
Дети ловят ртом капли дождя
Монахиня танцует с детьми на День святого Патрика, Ирландия, 1964
Маленькая Мерилин, Париж, 1975
Как охладиться в жару, Нью-Йорк, 1937
Нью-Йорк, 1960-е
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Все, что вам действительно нужно для веселой игры, - лишь немного воображения.
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