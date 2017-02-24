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Как развлекались дети до того, как были изобретены смартфоны

25.02.2017 09:20 — Разное | Tut.by  
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Современным детям будет тяжело в это поверить, но в истории в самом деле было время, когда смартфонов не существовало. Но как же тогда дети развлекались без постоянного доступа к видео с веселыми котятами? На самом деле им удавалось просто отлично.

Предлагаем вашему вниманию фотографии резвящихся детей, которые еще раз напоминают нам, что все, что вам действительно нужно для веселой игры, — лишь немного воображения.



Париж, 1961 год


Нью-Йорк, 1940-е


Лондон, 1950-е


Мальчики играют в «Толкни орех», Лондон, 1938




Манчестер, 1946


Манчестер, 1966




Нью-Йорк, 1964


Лондон, 1956


Мальчики вылавливают монетки, Нью-Йорк, 1930


Мальчики читают комиксы, Лондон, 1952




Мальчики запускают кораблики, Париж, 1950


Мальчики играют в индейцев, Лондон, 1954


Девочки играют в сестер милосердия, Лондон, 1940


Нью-Йорк, 1940-е


Полицейские играют с детьми, Гарлем, 1978


Дети ловят ртом капли дождя


Монахиня танцует с детьми на День святого Патрика, Ирландия, 1964



Маленькая Мерилин, Париж, 1975





Как охладиться в жару, Нью-Йорк, 1937


Нью-Йорк, 1960-е



 
 
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