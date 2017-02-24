Современным детям будет тяжело в это поверить, но в истории в самом деле было время, когда смартфонов не существовало. Но как же тогда дети развлекались без постоянного доступа к видео с веселыми котятами? На самом деле им удавалось просто отлично.

Предлагаем вашему вниманию фотографии резвящихся детей, которые еще раз напоминают нам, что все, что вам действительно нужно для веселой игры, — лишь немного воображения.









Париж, 1961 год





Нью-Йорк, 1940-е





Лондон, 1950-е





Мальчики играют в «Толкни орех», Лондон, 1938













Манчестер, 1946





Манчестер, 1966













Нью-Йорк, 1964





Лондон, 1956





Мальчики вылавливают монетки, Нью-Йорк, 1930





Мальчики читают комиксы, Лондон, 1952













Мальчики запускают кораблики, Париж, 1950





Мальчики играют в индейцев, Лондон, 1954





Девочки играют в сестер милосердия, Лондон, 1940





Нью-Йорк, 1940-е





Полицейские играют с детьми, Гарлем, 1978





Дети ловят ртом капли дождя





Монахиня танцует с детьми на День святого Патрика, Ирландия, 1964









Маленькая Мерилин, Париж, 1975

















Как охладиться в жару, Нью-Йорк, 1937





Нью-Йорк, 1960-е







