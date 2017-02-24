Главным спортивным акцентом уходящей недели, по версии Sputnik, стал хоккей. В Ярославле стартовали выездные матчи плей-офф Кубка Гагарина.

"В первом матче серии до четырех побед хоккеисты минского "Динамо" уступили "Локомотиву" со счетом 1:2.Были надежды, что команда Крейга Вудкрофта все-таки возьмет реванш в ответном матче, но там выступили еще хуже. Победу в игре праздновал "Локомотив" со счетом 7:2", — рассказал Костьян.

Обозреватель напомнил о том, что в субботу 25 февраля на Минск-арене в 17.00 минчане проведут первый домашний матч плей-офф Кубка Гагарина, второй домашний матч состоится в понедельник.

В продолжение спортивного обзора собеседники обратились к матчам "Лиги чемпионов". На минувшей неделе "Манчестер-сити" одержал победу над французским "Монако" 5:3, "Байер" уступил "Атлетико" со счетом 2:4, "Севилья" обыграла чемпиона Англии "Лестер"2:1, итальянский "Ювентус" одержал победу над португальским "Порту" со счетом 2:0.

Кроме того, на минувшей неделе спортивных болельщиков удивила и около-спортивная новость. Легендарная гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион свою обширную коллекцию наград, среди которых пять олимпийских медалей из Мюнхена-1972 и Монреаля-1976, гимнастический купальник, который она надевала во время выступления в Лондоне в 1973 году, и значок мастера спорта СССР, врученный гимнастке Министерством спорта БССР в 1970 году.

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