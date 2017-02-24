



В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп не может до бесконечности опровергать обвинения в "связях с Россией", так как нет никаких доказательств, кроме анонимных заявлений в СМИ.

Об этом заявил пресс-секретарь администрации главы государства Шон Спайсер, пишут РИА-Новости.

"Вы не можете опровергнуть то, чего не существует. Он (Трамп – ред.) уже рассказывал о том, сколько раз общался с Путиным. У него нет интересов в России. Он не может так часто отрицать то, чего не существует", — заявил Спайсер в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

Пресс-секретарь Трампа также заявил, что есть только одна история, которую распространила газета TheNew York Times со ссылкой на анонимный источник. При этом, по его словам, комитет по разведке признал информацию "доказуемо ложной".

Ранее New York Times сообщила, что члены президентской кампании Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США. Трамп назвал утечки в СМИ преступлением и категорически опроверг эту информацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения про связи команды Трампа с российской разведкой не основаны ни на каких фактах. Он посоветовал не читать утренних газет, "давайте не верить газетным сообщениям, ибо очень сложно сейчас настоящее от подделок, "уток" отличить".