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В ожидании весны: замерзшие карусели парка Горького
25.02.2017 11:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Sputnik заглянул в Центральный детский парк имени Горького и запечатлел замерзшие карусели, которые застыли в ожидании весны.
Контраст главного развлекательного парка столицы летом и зимой впечатляет. Не слышен звон аттракционов и детские возгласы, киоски не продают сахарную вату и даже кофе, художники не рисуют шаржи, никто не предлагает сфотографироваться с питоном.
Несколько детей гуляют в парке с родителями: подкармливают голубей.
Летние развлечения зимой недоступны. Кассы аттракционов закрыты, на калитках висят замки. Многие карусели покрыты огромными полиэтиленовыми мешками, чтобы не промокли.
Автодром пустует: машины убраны в тепло. Оживет парк лишь весной. Традиционно сезон начнется в апреле.
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