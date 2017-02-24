﻿ В ожидании весны: замерзшие карусели парка Горького. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В ожидании весны: замерзшие карусели парка Горького

25.02.2017 11:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Sputnik заглянул в Центральный детский парк имени Горького и запечатлел замерзшие карусели, которые застыли в ожидании весны.

Контраст главного развлекательного парка столицы летом и зимой впечатляет. Не слышен звон аттракционов и детские возгласы, киоски не продают сахарную вату и даже кофе, художники не рисуют шаржи, никто не предлагает сфотографироваться с питоном.

Несколько детей гуляют в парке с родителями: подкармливают голубей.

Летние развлечения зимой недоступны. Кассы аттракционов закрыты, на калитках висят замки. Многие карусели покрыты огромными полиэтиленовыми мешками, чтобы не промокли.

Автодром пустует: машины убраны в тепло. Оживет парк лишь весной. Традиционно сезон начнется в апреле.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на холод и снег городская жизнь не останавливается: на улицах шумит транспорт, а люди спешат из дома на работу. Но есть место в Минске, где зимой движение...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белый дом окончательно опроверг связь Трампа со спецслужбами России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика