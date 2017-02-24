Sputnik заглянул в Центральный детский парк имени Горького и запечатлел замерзшие карусели, которые застыли в ожидании весны.

Контраст главного развлекательного парка столицы летом и зимой впечатляет. Не слышен звон аттракционов и детские возгласы, киоски не продают сахарную вату и даже кофе, художники не рисуют шаржи, никто не предлагает сфотографироваться с питоном.

Несколько детей гуляют в парке с родителями: подкармливают голубей.

Летние развлечения зимой недоступны. Кассы аттракционов закрыты, на калитках висят замки. Многие карусели покрыты огромными полиэтиленовыми мешками, чтобы не промокли.

Автодром пустует: машины убраны в тепло. Оживет парк лишь весной. Традиционно сезон начнется в апреле.