Белорусская фристайлистка Александра Романовская с 4-м результатом вышла в финал 1 проходящего в Раубичах этапа Кубка мира по лыжной акробатике.



Александра Романовская. Фото: БЕЛТА

В квалификации Александра Романовская получила от судей оценку 84,10 балла. В тройку лучших вошли китаянка Сю Ментао (93,76), австралийки Лидия Лассила (93,41) и Дэниэлле Скотт (88,20). Всего в финал 1 вышли 12 спортсменок, в решающий раунд (финал 2), где будут разыграны призовые места, выйдут 6 лучших спортсменок.

Еще одна белорусская фристайлистка Анна Рослик заняла в квалификации 15-е место (68,64) среди 24 участниц и завершила выступления.

В 11.25 стартует квалификация у мужчин. В заявке — 32 участника, среди них представители Беларуси Дмитрий Мазуркевич, Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Илья Горелик.

В домашнем турнире из-за травмы не участвует лидер белорусской команды, олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир.

В общем зачете Кубка мира среди лыжных акробатов у мужчин после 5 этапов лидирует китаец Ци Гуанпу (360 очков), белорус Антон Кушнир (308) занимает 2-е место, американец Мак Бохоннон (238) идет третьим, белорус Максим Густик (180) располагается на 4-й строке, Станислав Гладченко (147) — на 6-й, Артем Башлаков (45) — на 25-й среди 40 спортсменов, набравших зачетные баллы.

В зачете Кубка мира среди женщин лидируют китаянка Сю Ментао (340), австралийка Дэниэлле Скотт (322), россиянка Любовь Никитина (213). Белоруска Александра Романовская (150) располагается на 10-й позиции, Анна Гуськова (95) — на 15-й.

Программа соревнований

25 февраля (суббота)

9.10−9.40 — квалификация (женщины).

11.25−12.15 — квалификация (мужчины).

13.30−13.48 — женщины, финал 1 (12).

13.48−14.06 — мужчины, финал 1 (12).

14.09−14.19 — женщины, финал 2 (6).

14.19−14.30 — мужчины, финал 2 (6).

14.35−14.40 — награждение (женщины).

14.40−14.45 — награждение (мужчины).

Заключительный этап Кубка мира пройдет 4 марта в Москве.

На 9−10 марта в испанской Сьерра-Неваде запланирован чемпионат мира по лыжной акробатике.