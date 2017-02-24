Протестующие против строительства торгового центра в Куропатах смогли временно остановить застройщика благодаря взаимовыручке и солидарности местных жителей.

Дом номер 53 по улице Мирошниченко – это самая окраина Минска. Чтобы сюда добраться наземным транспортом, нужно доехать до диспетчерской станции «Зеленый луг – 6». Рядом – городская кольцевая, огороженная бетонным забором. Именно здесь начинается урочище Куропаты, где захоронены жертвы НКВД, расстрелянные в 1930-40 годы. При советской власти прямо по могилам наших земляков проложили МКАД, и именно здесь, между дорогой и жилой многоэтажкой сегодня как раз наметилось строительство очередного для столицы торгового центра.

Окружающий стройплощадку трехметровый зеленый забор из профнастила видно, если от автобусной остановки пройти метров сто. Напротив единственного въезда для техники как раз и расположилась вахта неравнодушных, которые охраняют святую для них землю от надругательства.

«Спыніце будоўлю на касьцях!»

Над большой походной палаткой развевается несколько национальных бело-красно-белых флагов, на бетонном ограждении кольцевой – растяжка «Спыніце будоўлю на касьцях!». В большой металлической бочке разожжен огонь, который согревает защитников Куропат, стоящих тут днем и ночью в зимнюю непогоду.

Лагерь неравнодушные разбили еще в понедельник. Они стойко переносят февральскую непогоду, избиения строителями, провокации со стороны неизвестных , а также допросы сотрудников милиции и составление протоколов «за административное правонарушение».

В пятницу строительная техника была вынуждена прекратить работу, потому что активист Сергей Пальчевский приковал себя наручниками к МАЗу и пролежал под ним три часа, а общественный деятель Змитер Дашкевич взобрался на трактор с бело-красно-белым флагом. У последнего разбита губа. Однако по окончании дневной смены, когда уже стемнело, ничто в лагере не напоминает о недавних баталиях.

Строители прячутся за двойным забором

В девять вечера здесь около тридцати защитников, которые сидят возле огня или стоят в небольших группках. В основной массе – мужчины, даже скорее молодежь. Мелькают одна-две камеры независимых СМИ. Замечаю и кинорежиссера Ольгу Николайчик, она присутствует в качестве «рядового».

Благодатное для волонтеров время: после рабочего дня единомышленников прибавилось, люди постоянно привозят горячий чай и домашнюю еду. Застройщик сейчас не показывается. А вот прочитать паспорт объекта не так просто, поскольку ворота стройки обнесены дополнительным ограждением – более легким, из стальных прутьев.

– Строители прячутся за забором, который прикрыли еще и сеткой, чтобы мы не успели подойти вплотную, когда они периодически забегают-выбегают, - объясняет общественный активист Юрий Головень.

Как раз в этот момент из-за угла появляются двое неизвестных и проникают на территорию площадки.

– Кто вы такие? – подбегают к ним волонтеры. Но мужчины в темной одежде, отворачиваются, ничего не отвечают и исчезают быстрее, чем получается включить камеру.

«В городе достаточно места под торговый центр!»

За кольцевой уже стоят торговый центр «Экспобел», выставочный «Аквабел» и гипермаркет BIGZZ. Неужели району так понадобился еще один подобный объект?

Юрий присоединился к акции защитников Куропат в пятницу. Он не представляет какой-то организации, а приехал сюда, «потому что не все равно».

– Побуду часов до двух, потом подъеду к восьми. Пора заканчивать этот беспредел, который творится в стране. Нужно бороться, чтобы он закончился. На этой стройке я бы действовал более радикально. Зачем вообще строителей туда пускать? Ведь можно вообще ограничить им вход. Не будет строителей – не будет техника работать. В городе столько места, где можно было бы построить торговый центр! - убежден собеседник.

Теоретически вход на стройплощадку возможно сделать в любом другом месте, но вот въезд для серьезной техники – вряд ли. Так что возможность заблокировать работу строителей действительно существует.

Ребята залазят на дерево, чтобы посмотреть, что делается за забором. Заглядывают – и сразу спускаются на землю.

– Там человек пять строителей.

– Что они там делают в такое время?

– Кто его знает…

Благоустроить – нельзя, продать застройщику – можно

Самому юному защитнику Куропат всего три года. Даник живет неподалеку, пришел сюда с братом Кристианом и собакой, черно-палевой шелти Марусей. Даник греется возле огня, а Маруся выпрашивает еду, разложенную неподалеку на столе, но может и полаять на непрошенных гостей.

– Воспитываю брата, чтобы с детства знал, что у нас происходит, - говорит 19-летний Кристиан.

Он студент, защищает Куропаты именно потому, что это его район. Приходит сюда с самого начала акции в свободное время, однажды оставался на ночь и простудился.

– Этот участок частично принадлежит жителям дома номер 49. В 2014 году, когда они хотели оборудовать здесь парковку для своих машин, им не разрешили. Мол, нету места. А через год тут землю, признаную историко-культурной ценностью, продали! Как писал Пальчис [блогер Эдуард Пальчис -- БДГ], бизнесмену Игорю Онищенко, - уточняет Кристиан.

Он против строительства здесь торгового центра по двум причинам.

– Во-первых, точные границы территории, где проходили расстрелы, неизвестны. Куропаты начинаются уже здесь, где мы с Вами стоим, и на строительной площадке могут быть останки погибших. А возможно, что и многоэтажки уже были построены на костях, - предполагает молодой человек.

С другой стороны, торговый центр заберет у жителей домов №49 и №53 площадку, где они могли гулять с детьми.

– Теперь просто негде будет отдохнуть. Тут раньше был парк и детские горки, строители срубили больше пяти деревьев, поломали некоторые турники. Кстати, есть фотографии, как застройщики сами ломали собственный забор – а в заявлении написали, что это типа протестующие. И когда активисты хотели повесить плакат «Абаронім Курапаты!», строители помешали и его грубо вырвали из рук, - вспоминает очевидец.

«После провокаций волонтеров стало только больше»

Со слов Кристиана, мешают защитникам и сотрудники милиции:

– Местные расклеили объявления по подъездам, чтобы люди приходили поддержать. Милиционеры срывали их дважды!

Однако провокации не испугали волонтеров, а наоборот их сплотили.

– После ночного налета на лагерь людей стало только больше. Если на ночь раньше оставалось человек пять, то с четверга на пятницу было около 25-и. Здесь есть, где посидеть, кто-то пытается и спать. В основном людям от 20 до 40 лет, но есть и постарше, обычно они помогают тем, что привозят покушать.

Жители ближайших домов также выступают против строительства и всячески поддерживают протестующих.

– Например, приносят еду и дрова, спрашивают, чем помочь. Когда еду в транспорте – пассажиры об этом разговаривают, а вот мои однокурсники почти ничего о Куропатах не знают, - замечает Кристиан.

– Конечно, ведь в школе этому не учат! – присоединяется к беседе Алена.

Девушке 27 лет, в Куропаты приезжает второй день после работы. Она расчищает от снега место возле себя на лавочке чтобы я могла присесть.

– Нужно больше информировать людей. Когда приглашаю их сюда, некоторые думают, что акция защитников – какое-то плановое мероприятие, которое проходит в теплом помещении. А ведь каждый, кто считает себя образованным, должен об этом знать, интересоваться историей своей страны.

Змитер Дашкевич: Мы вынуждены были кинуться на бульдозеры

К лагерю подходит еще двое участников, которые привезли еще один термос чая и горячие блины с капустой.

А вот наконец-то вижу и лидера защитников – Змитра Дашкевича. Закутанный в шерстяной шарф, на ногах – американские вакуумные сапоги, воротник теплого ватника поднят, вместо плаща – химзащита. Говорит, спится в палатке хорошо (хотя единомышленники скажут позже, что от нервного напряжения он не может заснуть вовсе). Держится бодро, уверяет, что не заболел, а просто устал.

– Сергей Пальчевский около пяти вечера приковал себя к МАЗу. Когда я приехал – он лежит под грузовиком, а подъемный кран и другая техника все равно работает. Мы были вынуждены обострить ситуацию, чтоб спасти Сергея: кинулись на бульдозеры, я залез на трактор, и строительство благодаря этому остановилось. Приехали пожарные – освобождать Сергея. Его хотели задержать, но мы защитили, - рассказывает Змитер о своем нелегком дне.

Тем временем волонтеры устанавливают на подходе к лагерю деревянный крест – крест защитников Куропат. Общественные активисты считают, что именно здесь должен располагаться вход в мемориал.

Местные: Мы против строительства, но протестовать времени нет

Обхожу стройплощадку кругом. Видно, что местных жителей она потеснила: забор стоит впритык к проезжей части и турникам.

По дороге к ближайшему дому женщина ведет за руку девочку лет десяти.

– Как Вы относитесь к строительству?

– Крайне отрицательно, но извините, спешим! Нужно уже ложиться спать.

К вахте подъезжает машина, и новые участники раздают пирожки, которые купили в «Соседях».

– Тут с курицей, а тут – с ветчиной и сыром, - протягивает два пакета Мария.

Девушка работает анестезиологом и приехала на ночь. В палатку с продуктами Мария складывает привезенные витамины, а на стол возле – конфеты.

Виктория собирает у всех желающих подписи в защиту мемориала, подписалось уже больше тысячи человек. А у меня за два часа в лагере успели замерзнуть не только руки (потому что диктофон держу без перчаток), но и ноги, хотя на них – надежные непромокаемые ботинки. За эти два часа я уже успела выпить целый термос чая, который везла защитникам. А у них впереди – ночь.

От редакции