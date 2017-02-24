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Экс-лидер группы "Агата Кристи": в Беларусь приезжаю, как домой

25.02.2017 11:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Вадим Самойлов в настоящее время находится в большом туре по городам Беларуси с программой "Агата Кристи. Все хиты". Корреспонденту Sputnik Юлии Хвощ удалось поговорить с артистом не только на тему творчества, но и услышать интересные ответы на острые социальные вопросы.

В первую очередь, корреспондент поинтересовалась у артиста, как он чувствует себя в Беларуси и нравится ли ему белорусская музыка.

"Мы часто приезжали в Беларусь, особенно на пике популярности "Агаты Кристи". У меня с этой страной только хорошие ассоциации. Я замечаю, что у вас присутствует социальная политика — акцент руководства страны делается на простом человеке. Я всегда приезжаю в Беларусь, как домой, в самом лучшем смысле этого слова", — поделился впечатлениями Самойлов.

Музыкант рассказал, что его знакомство с белорусской музыкой начиналось еще в советском детстве с ансамблей "Верасы", "Сябры" и "Песняры", и что недавний уход из жизни Александра Тихановича он считает невосполнимой утратой для белорусской культуры и завершением целой эпохи.

Корреспондент Sputnik также поинтересовалась у артиста, какую идею он хочет донести публике, стоя на сцене.

"Я смотрю на жизнь с позитивной стороны, но задача культуры — напоминать человеку о том, что жизнь состоит не только из гамбургеров и средств косметики, но и из взаимодействия людей друг с другом. В принципе, все большое искусство и рассказывает о взаимоотношениях людей друг с другом", — считает Самойлов.

Полную версию интервью с бывшим лидером группы "Агаты Кристи" Вадимом Самойловым слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: знакомства
 
 
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О белорусских музыкантах, застое в культуре и "идейном" творчестве – в эксклюзивном интервью Sputnik с Вадимом Самойловым.

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