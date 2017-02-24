МИНСК, 25 фев — Sputnik. Присутствие отряда милиции особого назначения на улицах в ближайшее время минимизируют, заявил в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.



© Sputnik/ Сергей Пушкин Шуневич пообещал уволить часть белорусских милиционеров

"Простое патрулирование на улицах — это избыточная функция для отряда, поэтому в ближайшее время мы ее пересмотрим и минимизируем присутствие ОМОНа в общественных местах", — заявил Шуневич.

Он отметил, что ОМОН — это своеобразный бренд, олицетворяющий силовой элемент правоохранительных органов. Но без нужды играть этими мускулами, по словам Шуневича, МВД не собирается.

"В повседневной жизни, когда на улицах тихо и спокойно, ОМОН действительно не нужен", — согласился министр.

Спецподразделение должно быть готово выполнить специфическую задачу по наведению порядка в условиях, когда иные средства органов внутренних дел оказываются малоэффективны. А возникновение таких ситуаций не исключено в любой стране мира, в том числе и Беларуси.

Освободившееся время сотрудники ОМОН могли бы, по мнению Шуневича, потратить на дополнительные тренировки, что чтобы быть готовыми оказаться там, где этого потребует обстановка.