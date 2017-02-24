Бобруйская крепость сегодня вызывает у горожан скорее чувство жалости, чем гордости. Сооружение, которое внесено в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси и отнесено к ценностям республиканского значения, разрушается. Уже много лет здесь обещают провести реконструкцию, но воз и ныне там. Корреспондент Sputnik Юлия Балакирева попыталась разобраться в ситуации.

Брестская или Бобруйская?

В начале февраля в Бобруйске прошла коллегия Министерства культуры Беларуси, на которой озвучивались планы на ближайшие годы. Вопрос реконструкции Бобруйской крепости оставили без внимания. Все бы ничего, но в соответствии с государственной программой "Культура Беларусі" на 2011-2015 годы планировалось создать на территории крепости учреждение культуры "Историко-культурный музейный комплекс "Бобруйская крепость" с музейными объектами, где будут широко использоваться диорамы, панорамы, оригинальные образцы и муляжи военной техники и оружия, выполненные на современном научном и техническом уровне. Организация "Белпроектреставрация" разработала план реконструкции. Была составлена смета. Как писали бобруйские СМИ, планировалось, что до 2017 года под реконструкцию выделят средства из республиканского бюджета.



© Фото: Егор Литвин Бывшие казармы крепости разрушаются день от дня

"На коллегии говорили больше о реконструкции Брестской крепости, чем нашей. Жаль, ведь Бобруйская старше Брестской. Кроме того, мы бы популяризировали тему войны 1812 года. Этому периоду истории в наших музейных и исторических объектах не уделяется должного внимания. А ведь у нас есть очень интересная информация", — отмечает старший научный сотрудник Бобруйского краеведческого музея Инна Овсейчик.

Бобруйский мешок и карцер Фридриха

Специалист приводит и другие доводы в защиту Бобруйской крепости. Например, о Брестской не принято говорить как о тюрьме, хотя в свое время она выполняла эту функцию. А о Бобруйской можно было бы.

"Здесь отбывали наказание декабристы, участники восстаний 1830 и 1861 годов. В арестантских ротах Бобруйска был каторжный режим — попадать сюда считалось самым страшным наказанием. Об этом писал еще Валентин Пикуль. В рассказе "Бобруйский мешок" он описывал яйцевидную камеру тюрьмы, в которой люди порой сходили с ума. На самом деле ее не существовало. Но была не менее страшная камера под названием "Карцер Фридриха". Она славилась тем, что в ней обитало много крыс. Одного заключенного по имени Фридрих, по местному преданию, эти звери загрызли", — рассказывает Овсейчик.

Крепость — уникальный комплекс фортификационных сооружений первой половины XIX века. Таких нет больше нигде в Беларуси, замечают в музее.



© Фото: Бобруйский краеведческий музей Главные ворота Бобруйской крепости

"Взять контр-минную галерею, которая представляет собой подземный ход в направлении неприятеля. По легенде, подземные ходы образовывали целую сеть и выходили далеко за пределы крепости. Сейчас на 3-м полигоне имеется один ведущий проход — галерея, от которого отходят ответвления. Что важно — все они сохранились до наших дней. Если бы комплекс был создан, можно было бы сюда пускать посетителей", — говорит Инна Вячеславовна.

Утраченные Минские ворота

Судя по плану реконструкции, на месте крепости должен был появиться весьма интересный объект.

"В крепости должны были воссоздать 3-й полигон, в том числе часть главного вала с бастионами. Вал в высоту с 4-этажный дом. Тут восстановили бы площадки для пушек. Планировалось реконструировать Минские ворота с мостовым переходом. На них собирались повесить герб с орлом, как это было ранее. Он висел над аркой", — рассказывает Ирина Авсейчик.

Сегодня от ворот осталась лишь часть в виде руин, находящаяся ниже подъемного мостика. СМИ винят в этом чиновников. Якобы те перед открытием спорткомплекса "Бобруйск-Арена", находящегося возле крепости, дали команду откопать и расконсервировать ворота, а дальше ничего не предприняли. В итоге их фактически потеряли.



© Фото: Егор Литвин Минские ворота Бобруйской крепости

"Музейную экспозицию во время реконструкции разместили бы в здании кордегардии. Это караульный дом, где раньше дежурил караульный офицер и солдаты. Здесь находилось и арестантское помещение. Также собирались законсервировать оборонительные башни, так называемые редюиты", — продолжает Ирина Вячеславовна.

Две зимы

Дождется ли крепость реконструкции — большой вопрос. Она быстро разрушается. Уже утрачены многие земляные сооружения. Как отмечает Инна Вячеславовна, еще два года назад главный архитектор проекта реконструкции Андрей Карпук признался ей, что крепость простоит всего пару зим.

"Для нас это большая боль", — говорит она.

Спасти сооружение пытались и прежде. В 2006 году Бобруйский горисполком предложил предпринимателям взять в долгосрочную аренду некоторые помещения крепости. Так здания были бы приведены в порядок, что позволило бы им дальше не разрушаться. Бизнесмены согласились, планируя разместить здесь гостиницы, рестораны, торговые центры. А потом резко отказались. Во-первых потому что сооружения являются памятниками архитектуры, при их ремонте нужно учитывать ряд требований.

"Предприниматели посчитали, сколько будет стоить восстановление кирпича и прочего, и решили: зачем им такие трудности. К тому же в районе не развита транспортная сеть. А значит, клиенты к ним не поедут", — рассказывают местные журналисты.



© Фото: Егор Литвин Хотя на стенах крепости висят таблички "Историко-культурная ценность", под них частенько сбрасывают мусор

Кто виноват?

В Министерстве культуры Беларуси подтвердили: в постановлении Совета министров от 26.12.2010 года № 1905 "Аб зацвярджэннi Дзяржаўнай праграмы "Культура Беларусi" на 2011 — 2015 гады" действительно запланированы мероприятия по созданию Историко-культурного музейного комплекса "Бобруйская крепость". Однако исполнителем поручения выступает Могилевский облисполком. Средства из республиканского бюджета выделять на это не планировалось.

В облисполкоме в свою очередь отметили: финансирование реконструкции объекта ложится на плечи того, кто им владеет. В данном случае — города.

"Все действия на объектах должны начинаться с решения исполкома. В свое время проектная документация была разработана. А почему все остановилось, надо спрашивать у местной власти. Я так понимаю, там не хватало средств", — замечает начальник управления по охране историко-культурного наследия министерства Оксана Смотренко.

Ответа от Бобруйского горисполкома Sputnik пока получить не удалось.

Важная роль Бобруйской фортеции

В Бобруйском краеведческом музее надеются на разрешение ситуации, отмечая, что крепость — сооружение с интересной и непростой историей. Войну 1812 года она встретила недостроенной. Но на ее вооружение было поставлено более 300 орудий. Гарнизон сооружения насчитывал порядка 4000 человек.



© Фото: Егор Литвин Стены Бобруйской крепости

Под защитой укреплений Бобруйской крепости командующий 2-й западной русской армией Петр Багратион смог дать отдых своим воинам, переформировать за счет гарнизона крепости наиболее поредевшие подразделения, оставить больных и раненых, пополнить боезапас и вскоре благополучно соединиться с 1-й армией в Смоленске. После ухода Багратиона Бобруйская крепость была блокирована польской дивизией генерала Яна Домбровского, четыре месяца она находилась в осаде. Тем не менее, сегодня военными историками постоянно отмечается важная роль Бобруйской фортеции в войне 1812 года. "Ни одна крепость России не являлась столь полезною, как Бобруйск в 1812 году", — писал генерал-лейтенант Александр Михайловский-Данилевский в книге "Герои Отечественной войны".