Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена содержится недостаточно доказательств причастности россиян к нарушению антидопинговых правил.

— На недавнем собрании, организованном WADA в Лозанне для международных спортивных федераций с целью прояснения того, как интерпретировать данные из доклада Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к нам санкции.

WADA также отметило, что переводы текстов, использованных в докладе, были неточными, и запросило более детальные расшифровки, — приводит текст открытого письма генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера официальный сайт ведомства.

Макларен представил вторую часть доклада комиссии в декабре 2016 года. Согласно докладу, около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Позднее МОК заявил, что проведет перепроверку всех проб, взятых в ходе ОИ-2014.

После обнародования второй части доклада Россия потеряла право на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен из Сочи в Германию, а Союз биатлонистов России (СБР) решил не проводить в текущем сезоне этап Кубка мира в Тюмени, чтобы соревнования проходили в «атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков». Тюмень может лишиться права на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году.