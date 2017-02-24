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Белоруски на проекте "Ты супер!" о секретах подготовки к конкурсу

25.02.2017 11:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Среди 92 участников проекта "Ты супер!" на НТВ — две представительницы Беларуси Дарья Чернова и Анастасия Кравченя. Выступление Насти можно будет увидеть в последующих шоу, а возможность поболеть за Дашу представится уже сегодня 25 февраля в 20:00 на НТВ и интернет-портале Sputnik Беларусь.

Накануне отъезда в Москву белорусские участницы конкурса "Ты супер!" Даша Чернова и Настя Кравченя побывали в студии радио Sputnik Беларусь и рассказали о многих моментах в конкурсной подготовке, которые до сих пор держались в секрете.

"Я чувствую, в первую очередь, ответственность. Конечно, цель не только достойно выступить, но и, как говорят, раскрутиться, найти какое-то будущее для себя. Я окончательно убедилась, что это моё, и надо использовать шанс",- рассказала Дарья Чернова, уточнив, что во время своего первого выступления на конкурсе "Ты супер!" будет исполнять песню "Беловежская пуща".

Белоруски на проекте "Ты супер!" о секретах подготовки к конкурсу
© Sputnik/ Елена Семёнова, Сергей Пушкин, Михаил Луханин
Третье шоу "Ты супер!": на сцену выйдет белоруска Даша Чернова

В свою очередь, Анастасия Кравченя пока выбрала для исполнения песню на английском языке из репертуара Кристины Агилеры, с которой связывает непростой период в своей жизни.

"У меня был сложный период, после которого я не пела полтора года, думала, что все, учеба, вокал в сторону, и вот получилась возможность попасть в такой огромный международный конкурс, и это самая мощная песня, которая есть в моем репертуаре", — рассказала Анастасия Кравченя, чье выступление НТВ и Sputnik покажут в следующих шоу.

Также Дарья и Анастасия рассказали о своей жизни, родных городах, семьях, личных увлечениях, учебе и творческих планах.

Зрители могут поддержать белорусских участниц проекта, проголосовав за них на странице конкурса "Ты супер!" на сайте телеканала НТВ, а также при помощи мобильного приложения, которое можно бесплатно загрузить в магазинах App Store и Google Play.

Читатели Sputnik также могут обратиться к Дарье и Анастасии со словами поддержки,  прислав свои видео-пожелания в редакцию Sputnik Беларусь или разместив их в личных аккаунтах в социальных сетях с хэштегами #ДашаТыСупер! и #НастяТыСупер! Лучшие видео будут опубликованы на официальной странице Sputnik Беларусь в Facebook.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии.

Беседу с белорусскими участницами конкурса "Ты супер!" Дарьей Черновой и Анастасией Кравченя слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Сегодня 25 февраля в 20:00 в эфире телеканала НТВ и на интернет-портале Sputnik Беларусь — трансляция третьего шоу вокального конкурса "Ты супер!", в котором примет...

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