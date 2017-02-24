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Официальная статистика: в каких отраслях больше всего упали январские зарплаты

25.02.2017 12:19 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата белорусов в январе «усохла» почти на 81 рубль и составила 720,7 рубля. В прошлом месяце получки выросли только у работников сухопутного и трубопроводного транспорта, а у остальных специалистов средние заработки упали. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких сферах больше всего в январе сократились зарплаты.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Больше всего в январе упали заработки у специалистов, которые заняты вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования. В прошлом месяце их получка «усохла» на 732,4 рубля. Это больше, чем средняя январская зарплата по стране. Напомним, в декабре заработки этих специалистов выросли на 1220,5 рубля.

На второй строчке по зарплатным потерям в прошлом месяце расположились специалисты, которые занимаются финансовыми услугами. Их получки сократились в январе на 483 рубля (в декабре зарплаты увеличились на 746,4 рубля). Работники, которые проводят научные исследования и разработки, потеряли за прошлый месяц 434,4 рубля (в декабре их получки выросли на 398,5 рубля).

В лидерах по падению январских зарплат также оказались работники производства химических продуктов (-226 рубля).

В промышленности заработки в январе упали до 781 рубля (-98,9 рубля), в строительстве — до 712 рублей (-97 рублей), в здравоохранении — до 574,5 рубля (-74 рубля), в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — до 494,6 рубля (-27,6 рубля), в образовании — до 520,4 рубля (-22,3 рубля).

В прошлом месяце средние зарплаты выросли только у работников сухопутного и трубопроводного транспорта. Они стали получать 832,9 рубля (+8,9 рубля).

В каких отраслях больше всего в январе упали средние зарплаты

Отрасль

 Зарплата в январе, в рублях Как изменилась январская зарплата к декабрьской, в рублях
вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования

2 058,1

-732,4
финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения

1 432

-483
научные исследования и разработки

1 012,4

-434,4
производство химических продуктов

1 308,6

-226
деятельность в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа

1 066,3

-206,4
складирование и вспомогательная транспортная деятельность

720,1

-185,4
горнодобывающая промышленность

1 101

-176,9
полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации

834,1

-166,7
производство продуктов питания, напитков и табачных изделий

753,8

-165,3
страхование, перестрахование и дополнительное пенсионное обеспечение, кроме обязательного социального страхования

921,9

-161,9

В каких отраслях получают больше 500 долларов

Больше 500 долларов в январе зарабатывали в немногих отраслях, среди них:

  • информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (3 428,7 рубля),
  • деятельность воздушного транспорта (2 118,8 рубля),
  • вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2 058,1 рубля),
  • финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения (1 432 рубля),
  • производство химических продуктов (1 308,6 рубля),
  • производство кокса и продуктов нефтепереработки (1 243,9 рубля),
  • деятельность в области телекоммуникаций (1 209,8 рубля),
  • горнодобывающая промышленность (1 101 рубля),
  • деятельность в области права, бухгалтерского учета, управления, архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа (1 066,3 рубля),
  • издательская деятельность, деятельность в сфере аудио- и видеозаписи, воспроизведения и вещания (1 038,3 рубля),
  • научные исследования и разработки (1 012,4).

Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко заявил, что среднюю зарплату в 2017 году нужно вернуть на уровень 500 долларов. Главное условие — соответствующий рост производительности труда. Последний раз такую зарплату белорусы получали в декабре 2014 года. Позже министр экономики Владимир Зиновский высказался, что зарплата в 500 долларов — «крайне тяжелая задача».

Зарплата в 500 долларов — «не заоблачная цифра и не популизм», а реально достижимая в этом году цель, заявил в конце января Александр Лукашенко на встрече с научными и научно-педагогическими работниками.

Справка FINANCE.TUT.BY. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

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Получки в прошлом месяце выросли только у работников сухопутного и трубопроводного транспорта, а у остальных специалистов средние заработки упали.

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