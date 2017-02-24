



Минздрав постановлением от 10.02.2017 года №12 утвердило обновленный вариант санитарных норм и правил "Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания".

Соответствующий документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Количество пунктов документа по сравнению с предыдущей редакцией сократилось практически вдвое - с 322 до 177. Из нововведений можно отметить то, что обновленный вариант санитарных норм и правил будет распространяться в том числе на организации, осуществляющие общественное питание вне организаций по заказам.

В организациях, осуществляющих деятельность, связанную с питанием работников производственных объектов, в санаторно-курортных организациях, организациях здравоохранения, учреждениях образования дополнительно будет осуществляться производственный контроль за пищевой и энергетической ценностью приготавливаемых блюд.

Документ разрешает организацию объектов общепита в общественных зданиях и нежилых помещениях жилых домов. Ранее это можно было делать только в пристроенных, встроенно-пристроенных к жилым и общественным зданиям помещениях, а также нежилых этажах жилых зданий. Кроме того, санитарная служба не будет считать нарушением, если при общей площади организации не более 50 кв.м загрузка (разгрузка) продукции будет осуществляться через входную дверь организации до начала работы организации либо во время рабочего перерыва.

Также допускается ведение технологических процессов в одном производственном помещении с выделением отдельных технологических зон и обеспечением поточности этих технологических процессов при использовании в качестве сырья полуфабрикатов. При осуществлении в таких организациях разделки мяса (туши, полутуши, четвертины), тушек птицы, использовании в производстве сырых неочищенных и немытых клубней и корнеплодов производство, продажа и организация потребления продукции запрещается.