﻿ В Минске два автомобиля переехали лежащего на дороге мужчину. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске два автомобиля переехали лежащего на дороге мужчину

25.02.2017 12:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске два автомобиля переехали лежащего на дороге мужчину, сообщил командир взвода ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД столицы Игорь Марат.

«25 февраля примерно в 1.30 в районе пр. Пушкина, 36 был совершен наезд на пешехода, который лежал в четвертой полосе на регулируемом пешеходном переходе. Два автомобиля один за другим двигались по этой полосе со стороны ул. Притыцкого в направлении ул. Матусевича», — сказал Игорь Марат. Первым на лежащего человека наехал автомобиль Renault, затем ехавший сзади Volkswagen Transporter/

От полученных травм 22-летний молодой человек, житель Московской области, скончался на месте происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От полученных травм 22-летний молодой человек, житель Московской области, скончался на месте происшествия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Официальная статистика: в каких отраслях больше всего упали январские зарплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика