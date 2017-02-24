В Минске два автомобиля переехали лежащего на дороге мужчину, сообщил командир взвода ДПС ОГАИ Фрунзенского РУВД столицы Игорь Марат.

«25 февраля примерно в 1.30 в районе пр. Пушкина, 36 был совершен наезд на пешехода, который лежал в четвертой полосе на регулируемом пешеходном переходе. Два автомобиля один за другим двигались по этой полосе со стороны ул. Притыцкого в направлении ул. Матусевича», — сказал Игорь Марат. Первым на лежащего человека наехал автомобиль Renault, затем ехавший сзади Volkswagen Transporter/

От полученных травм 22-летний молодой человек, житель Московской области, скончался на месте происшествия.