Конкурс стилистов собрал участников из разных городов республики. Они были разделены на две группы: начинающие стилисты (кто в профессии меньше года) и более опытные профессионалы. Участники создавали вечерние, свадебные и креативные прически. На воплощение одного образа уходило в среднем порядка часа.

"К сожалению, в нашей стране не так много подобных конкурсов. Мне кажется, это не очень хорошо, потому что только здоровая конкуренция рождает качество", — сообщила организатор конкурса Наталья Кулиниченко.

"Нужно оценить свой уровень, сравнить себя с другими мастерами, которые здесь участвуют",- рассказала участница конкурса Ольга Захаренко, приехавшая из Могилева.

Работу конкурсантов тщательно оценивало жюри. Внимание обращалось на отдельные технические моменты и на воплощение образа целиком.