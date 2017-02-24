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Много девушек и красоты: как прошел конкурс причесок в Минске

25.02.2017 13:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Конкурс стилистов собрал участников из разных городов республики. Они были разделены на две группы: начинающие стилисты (кто в профессии меньше года) и более опытные профессионалы. Участники создавали вечерние, свадебные и креативные прически. На воплощение одного образа уходило в среднем порядка часа.

Много девушек и красоты: как прошел конкурс причесок в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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"К сожалению, в нашей стране не так много подобных конкурсов. Мне кажется, это не очень хорошо, потому что только здоровая конкуренция рождает качество", — сообщила организатор конкурса Наталья Кулиниченко.

"Нужно оценить свой уровень, сравнить себя с другими мастерами, которые здесь участвуют",- рассказала участница конкурса Ольга Захаренко, приехавшая из Могилева.

Работу конкурсантов тщательно оценивало жюри. Внимание обращалось на отдельные технические моменты и на воплощение образа целиком.

 
Теги: Могилев
 
 
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Конкурс Best Hairstyle-2017 среди стилистов по прическам разного уровня прошел накануне в Минске. Смотрите на видео, как мастера наводили красоту.

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