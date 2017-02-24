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В воскресенье в Беларуси ожидаются мокрый снег и порывистый ветер

25.02.2017 13:59 — Разное | Ежедневник  
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В воскресенье в Беларуси ожидаются мокрый снег и порывистый ветер

В воскресенье 26 февраля, на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки и порывистый ветер. Будет облачно с прояснениями.

Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ночью по западу, днем на большей части территории страны ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем будет минус 1 - плюс 4 градуса.

 
 
 
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В воскресенье 26 февраля, на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки и порывистый ветер. Будет облачно с прояснениями.

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