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В воскресенье в Беларуси ожидаются мокрый снег и порывистый ветер
25.02.2017 13:59 — Разное | Ежедневник
В воскресенье 26 февраля, на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки и порывистый ветер. Будет облачно с прояснениями.
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В воскресенье 26 февраля, на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки и порывистый ветер. Будет облачно с прояснениями.
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