



В воскресенье 26 февраля, на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки и порывистый ветер. Будет облачно с прояснениями.

Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В воскресенье в Беларуси ожидаются мокрый снег и порывистый ветер В воскресенье 26 февраля, на большей части территории Беларуси прогнозируются осадки и порывистый ветер. Будет облачно с прояснениями.

Ночью по западу, днем на большей части территории страны ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). Прогнозируется слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем будет минус 1 - плюс 4 градуса.