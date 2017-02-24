МИНСК, 25 фев — Sputnik. Министр энергетики республики Владимир Потупчик подчеркнул, что Беларусь никогда не препятствовала работе международных экспертов, ответ на заявление Ангелы Меркель о том, что Беларуси следует допустить международных экспертов на БелАЭС.

"Мы никогда и ни от кого не закрывались, и подтверждением этому — недавний визит SEED-миссии МАГАТЭ. Что касается заявления госпожи Меркель, мы не закрываемся от Евросоюза и работаем с ним", — сказал Потупчик на пресс-конференции в Минске.

Беларусь в декабре получила результаты стресс-тестов БелАЭС и в ближайшее время проведет переговоры с представителями Евросоюза по поводу анализа результатов этих тестов. Министр также подчеркнул, что результаты стресс-тестов также будут доведены до сведения самой широкой общественности.

Министр напомнил, что проведение стресс-тестов было запланировано Беларусью еще в 2011 году в рамках обязательств конвенции Эспо.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным, так называемым постфукусимским, нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. Первый энергоблок Белорусской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.