Инцидент произошел около 1 часа ночи 25 февраля. В Гродненский районный отдел МЧС поступило сообщение о вспышке пылевоздушной смеси без последующего горения на сахарном комбинате в Скиделе. В результате пять сотрудниц комбината, 1962-1974 годов рождения, были доставлены в реанимацию.

В результате взрыва, который произошел в галерее между цехом фасовки и упаковки и лифтовой башней, повреждены стены, окна и двери цеха фасовки — работа в цеху остановлена.

По факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело, рассказал на радио Sputnik Беларусь официальный представитель Управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

"На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа Центрального аппарата Следственного комитета под руководством первого заместителя председателя областного управления СК Алексея Волкова, а также эксперты и сотрудники МЧС", — сообщил Шершеневич.

В целях установления причин и обстоятельство произошедшего, допрашиваются руководители и работники предприятия, изъята документация по охране труда и технике безопасности, а также технологическая документация по цеху, в котором произошла вспышка пылевоздушной смеси.

"Назначены судебно-медицинские экспертизы в отношении пострадавших работниц, планируется проведение ряда специальных и технических экспертиз. Устанавливается размер причиненного предприятию ущерба", — рассказал представитель СК.

Комментарий официального представителя Управления Следственного комитета по Гродненской области Сергея Шершеневича об уголовном деле по факту инцидента на Скидельском сахарном комбинате слушайте на радио Sputnik Беларусь.