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Всемирное антидопинговое агентство признало некоторые ошибки в отношении России

25.02.2017 15:37 — Разное | Ежедневник  
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Всемирное антидопинговое агентство признало некоторые ошибки в отношении России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе Макларена касательно проблем с допингом в российском спорте приведено недостаточно доказательств. Федерациям предложено обращаться за разъяснениями.

В открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера, опубликованном пресс-службой организации, указывается, что на недавнем совещании WADA в Лозанне у международных спортивных федераций возникли вопросы по поводу интерпретации отдельных положений доклада Ричарда Макларена. «WADA признало, что во многих случаях недостаточно доказательств, чтобы расследовать случаи применения запрещенных средств до конца», — говорится в письме.

Де Кеппер также сообщил, что в WADA указали на некорректность перевода ряда текстов из доклада. Международным спортивным федерациям предложено обращаться за уточнениями.

Министр спорта России Павел Колобков, комментируя письмо де Кеппера, заявил агентству «Р-Спорт», что оценка WADA доклада Макларена «исчерпывающая и в комментариях с российской стороны не нуждается».

В письме де Кеппера также содержится призыв к WADA и Москве восстановить работу антидопинговой системы в России. При этом указано, что российские претенденты на участие в зимней Олимпиаде 2018 в корейском Пхёнчхан​е должны пройти тесты по более высоким критериям, чем представители других стран.

Также указано, что комиссия, которую возглавляет Денис Освальд, предлагает рассмотреть пробы всех российских участников зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, а также летних Игр в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году. В целом ряде случаев российские спортсмены уже лишены медалей, поскольку подтвердилось, что они принимали запрещенные препараты.

Доклад Макларена, посвященный употреблению допинга российскими спортсменами, был опубликован в двух частях. Во второй части, представленной Маклареном 9 декабря 2016 года, в частности, содержится информация об «институциональном заговоре» властей и причастности экс-главы Министерства спорта Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных к манипуляциям с допинг-пробами россиян, пишет РБК. 

 
 
 
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе Макларена касательно проблем с допингом в российском спорте приведено недостаточно доказательств....

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