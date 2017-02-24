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Всемирное антидопинговое агентство признало некоторые ошибки в отношении России
25.02.2017 15:37 — Разное | Ежедневник
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе Макларена касательно проблем с допингом в российском спорте приведено недостаточно доказательств. Федерациям предложено обращаться за разъяснениями.В открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета (МОК) Кристофа де Кеппера, опубликованном пресс-службой организации, указывается, что на недавнем совещании WADA в Лозанне у международных спортивных федераций возникли вопросы по поводу интерпретации отдельных положений доклада Ричарда Макларена. «WADA признало, что во многих случаях недостаточно доказательств, чтобы расследовать случаи применения запрещенных средств до конца», — говорится в письме.
Де Кеппер также сообщил, что в WADA указали на некорректность перевода ряда текстов из доклада. Международным спортивным федерациям предложено обращаться за уточнениями.
Министр спорта России Павел Колобков, комментируя письмо де Кеппера, заявил агентству «Р-Спорт», что оценка WADA доклада Макларена «исчерпывающая и в комментариях с российской стороны не нуждается».
В письме де Кеппера также содержится призыв к WADA и Москве восстановить работу антидопинговой системы в России. При этом указано, что российские претенденты на участие в зимней Олимпиаде 2018 в корейском Пхёнчхане должны пройти тесты по более высоким критериям, чем представители других стран.
Также указано, что комиссия, которую возглавляет Денис Освальд, предлагает рассмотреть пробы всех российских участников зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, а также летних Игр в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году. В целом ряде случаев российские спортсмены уже лишены медалей, поскольку подтвердилось, что они принимали запрещенные препараты.
Доклад Макларена, посвященный употреблению допинга российскими спортсменами, был опубликован в двух частях. Во второй части, представленной Маклареном 9 декабря 2016 года, в частности, содержится информация об «институциональном заговоре» властей и причастности экс-главы Министерства спорта Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных к манипуляциям с допинг-пробами россиян, пишет
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что в докладе Макларена касательно проблем с допингом в российском спорте приведено недостаточно доказательств....
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