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Минское "Динамо" проведет третий матч серии с "Локомотивом" в Кубке Гагарина
Минское «Динамо» после двух поражений в Ярославле попытается оживить интригу в серии с «Локомотивом» в 1-м раунде Кубка Гагарина. Третий поединок противостояния начнется сегодня в 17.00 на льду «Минск-Арены».
Гвоздем же программы предматчевого шоу, которое начнется за 20 минут до игры, будет
А по сигналу ведущего Макса Югова вся «Минск-Арена» встанет и возьмется за руки, образуя единый круг людей разного пола и возраста, статуса и профессии, показав тем самым, что «зубры» могут рассчитывать на самую громкую поддержку в лиге.
В двух минских матчах 25 и 27 февраля не сможет сыграть нападающий «Динамо» Никита Комаров, который дисквалифицирован на две игры за атаку 20-летнего форварда ярославцев Артема Ильенко на 38-й минуте
SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию важного матча.
Ход серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:
Западная конференция
ЦСКА — «Йокерит» — 2:0 (4:2, 2:1)
СКА — «Витязь» — 2:0 (3:1, 7:2)
«Динамо» М — «Торпедо» НН — 2:0 (1:0 2ОТ, 3:2 ОТ)
«Локомотив» — «Динамо» Мн — 2:0 (
Восточная конференция
«Металлург» Мг — «Куньлунь» — 2:0 (4:2, 5:3)
«Авангард» — «Адмирал» — 2:0 (2:1 3ОТ, 6:3)
«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 2:0 (2:1, 2:1)
«Трактор» — «Барыс» — 1:1 (2:5, 5:1).
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Минское "Динамо" после двух поражений в Ярославле попытается оживить интригу в серии с "Локомотивом" в 1-м раунде Кубка Гагарина. Третий поединок противостояния...
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