Минское «Динамо» после двух поражений в Ярославле попытается оживить интригу в серии с «Локомотивом» в 1-м раунде Кубка Гагарина. Третий поединок противостояния начнется сегодня в 17.00 на льду «Минск-Арены».



Фото: hcdinamo.by

Гвоздем же программы предматчевого шоу, которое начнется за 20 минут до игры, будет выступление группы BRUTTO . Кроме того, организаторы запустили акцию «Падтрымай» в поддержку команды — каждого болельщика, пришедшего на матч «Динамо-Минск» — «Локомотив», ждет подарок — майка с символикой плей-офф.



Фото: hcdinamo.by

А по сигналу ведущего Макса Югова вся «Минск-Арена» встанет и возьмется за руки, образуя единый круг людей разного пола и возраста, статуса и профессии, показав тем самым, что «зубры» могут рассчитывать на самую громкую поддержку в лиге.

В двух минских матчах 25 и 27 февраля не сможет сыграть нападающий «Динамо» Никита Комаров, который дисквалифицирован на две игры за атаку 20-летнего форварда ярославцев Артема Ильенко на 38-й минуте второго выездного поединка .

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию важного матча.

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Ход серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:

Западная конференция

ЦСКА — «Йокерит» — 2:0 (4:2, 2:1)

СКА — «Витязь» — 2:0 (3:1, 7:2)

«Динамо» М — «Торпедо» НН — 2:0 (1:0 2ОТ, 3:2 ОТ)

«Локомотив» — «Динамо» Мн — 2:0 ( 2:1 и 7:2 ).

Восточная конференция

«Металлург» Мг — «Куньлунь» — 2:0 (4:2, 5:3)

«Авангард» — «Адмирал» — 2:0 (2:1 3ОТ, 6:3)

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 2:0 (2:1, 2:1)

«Трактор» — «Барыс» — 1:1 (2:5, 5:1).