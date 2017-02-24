



Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что воздержится от посещения Беларуси или поедет в эту страну только в сопровождении телевизионной съемочной группы.

Такое заявление он сделал в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос, «поедет ли он в Беларусь», пишет ТАСС.

Данкверт сообщил, что Россельхознадзор получил от Генпрокуратуры РФ вопросы белорусских коллег в связи с проверкой МВД республики в его отношении.

«Подчиненные пока тоже не хотят, — продолжил Данкверт. — Они напрямую говорят, еще три года назад говорили, я только сейчас понял, насколько они были правы, потому что они сказали: нам не нравится та обстановка, в которой мы работаем. Ну, если поедем, то только с телевидением».

В то же время, глава Россельхознадзора напомнил, что ведомство всегда находилось «в числе тех, кто обеспечивал увеличение поставок в Беларусь», и выразил надежду на то, что общий язык с белорусской стороной будет найден. «Если взять 10 лет назад и сейчас, то поставки неизмеримо больше стали. Поэтому мы всегда обеспечивали, находили общий язык, работали и сейчас найдем общий язык», — уверен он.

Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. 7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. А 9 февраля Россельхознадзор отложил визит своих сотрудников в Беларусь. Решение пояснили тем, что «у ряда сотрудников есть опасения в возможных провокациях с белорусской стороны».

