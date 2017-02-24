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WADA объяснило недостаточность доказательств в докладе Макларена
В докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена недостаточно доказательств нарушений со стороны российских спортсменов, так как многие пробы нельзя повторно проверить. Об этом говорится в заявлении организации, текст которого приводит Inside The Games.
«К сожалению, многие допинг-пробы хранились в московской лаборатории, что означает, что они не могут быть проверены повторно. Кроме того, запросы Макларена к российским властям о дополнительных доказательствах остались без ответа. Это значит, что просто может быть недостаточно доказательств для вынесения санкций в отношении некоторых спортсменов, указанных в докладе», — говорится в заявлении.
Ранее в субботу генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК)
Макларен представил вторую часть доклада комиссии в декабре 2016 года. Согласно докладу, около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Позднее МОК заявил, что проведет перепроверку всех проб, взятых в ходе ОИ-2014.
После обнародования второй части доклада Россия потеряла право на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен из Сочи в Германию, а Союз биатлонистов России (СБР) решил не проводить в текущем сезоне этап Кубка мира в Тюмени, чтобы соревнования проходили в «атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков». Тюмень может лишиться права на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году.
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Ранее в субботу генеральный директор МОК сообщил о том, что WADA признало доказательства причастности россиян к нарушению антидопинговых правил недостаточными.
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