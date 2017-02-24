В рамках детского праздника, посвященного прошедшему Дню защитника отечества, спецподразделение «Стрела» показало предполагаемую новинку своего автопарка — седан BMW 320i.





На «вооружение» спецподразделения в этом году поступил автомобиль BMW 320 Xdrive. Он пока еще не принят официально в парк, а проходит ходовые испытания. Проверяется его динамика, управляемость, надежность подвески. если по всем этим параметрам автомобиль устроит сотрудников «Стрелы», то вполне вероятно, что парк автомобилей спецподразделения пополнится еще и полноприводными BMW 3 серии.





Баварский седан оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. и восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Машина, которая передана на испытания, дополнительно оснащена М-пакетом. Он включает в себя такие элементы, как более агрессивный передний бампер, заниженная подвеска, спортивные сиденья и рулевое колесо.

Напомним, что сегодня на службе в «Стреле» стоит одна модель этой баварской марки — большой и мощный хэтчбек GT 550. Он разгоняется до «сотни» за 5,1 секунды. Эти машины закупили в 2014 году.

Спецподразделение «Стрела» было создано в далеком 1993 году. И в то время инспекторы использовали ВАЗ-2109 и мотоциклы «Урал». После этого были и Mercedes-Benz, и Volvo. Особое место в гараже «Стрелы» занимали пять Ford Crown Victoria в полицейском исполнение — рамная конструкция кузова, двигатель V8 объемом 4,6 литра мощностью 200 л.с.

В 2007 году «Стрела» провела одно из самых массовых обновлений своего гаража. Были закуплены автомобили Opel Vectra C с битурбомоторами мощностью 280 л.с. По признанию сотрудников, это были самые беспроблемные и надежные машины в парке, которые до сих пор вспоминают с большой любовью. Динамические возможности Vectra вполне устраивали инспекторов — переднеприводные седаны и универсалы разгонялись за 6,8 секунды до «сотни» и достигали максимальной скорости 260 км/ч.



Позже в гараже появилась еще одна знаковая модель — грозный и быстрый универсал Chrysler 300C с 5,7-литровым V8 мощностью 340 л.с. и полным приводом.





До сих пор в строю остаются мотоциклы Yamaha FJR 1300, которые были закуплены взамен BMW 75RT. FJR 1300 относится к классу спортивно-туристических, но по заказу «Стрелы» оборудован только одним сиденьем и кофрами по бокам. Yamaha FJR 1300 оснащается мотором мощностью 146 л.с. При массе около 300 кг байк разгоняется до «сотни» за 2,9 секунды, но максимальная скорость относительно не высока — 249 км/ч. Байк оснащается АБС и даже трэкшн-контролем.





Мотоциклы Yamaha FJR 1300 в «Стреле» используются для эскортирования высокопоставленных лиц, а также для остановки и преследования других мотоциклов. Цены на Yamaha FJR 1300 начинаются минимум с 20 тысяч долларов.