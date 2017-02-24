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Эмоции болельщиков, наблюдавших, как "Локомотив" методично уничтожал минское "Динамо"
Чуда не произошло. «Зубры» на своем льду не смогли выровнять серию с «Локомотивом» и подарить нам интригу.
За этим избиением наблюдали болельщики, которые заполнили «Минск-Арену» под завязку. К слову, многие начали покидать свои места задолго до финальной сирены… Четвертая игра серии состоится 27 февраля.
SPORT.TUT.BY передает эмоции болельщиков и хоккеистов, пришедших на первый домашний матч серии.
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К слову, многие начали покидать свои места задолго до финальной сирены…
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