Чуда не произошло. «Зубры» на своем льду не смогли выровнять серию с «Локомотивом» и подарить нам интригу. Подопечные Вудкрофта крупно проиграли третий мачт серии плей-офф ярославской команде — 1:5.

За этим избиением наблюдали болельщики, которые заполнили «Минск-Арену» под завязку. К слову, многие начали покидать свои места задолго до финальной сирены… Четвертая игра серии состоится 27 февраля.

SPORT.TUT.BY передает эмоции болельщиков и хоккеистов, пришедших на первый домашний матч серии.



RUTTO на разогреве болельщиков. Боевое настроение музыкантов как-то не передалось команде.























































































































