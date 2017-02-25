Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после третьего подряд поражения от ярославского «Локомотива» в 1-м раунде Кубка Гагарина посетовал на то, что его команда до сих пор не показала той игры, на какую способна, но призвал не путать это с недостаточной готовностью дружины к плей-офф, сообщает официальный сайт «зубров».



Крэйг Вудкрофт. Фото: hcdinamo.by

— В первую очередь поздравляю Алексея и его команду с победой. Что я могу сказать? Мы на краю пропасти. То, как мы играем сейчас — этого не достаточно для плей-офф. Сегодня «Локомотив» выиграл за счет игры в неравных составах. Соперник сумел здорово воспользоваться своими шансами и не позволил нам реализовать свои. В конце концов, мы были не достаточно хороши. Мы не показали той игры, которую должна показывать команда, которая стоит на краю пропасти. Команда показала не то, что мы пытались построить весь этот год. В игре не было той страсти и желания, которые ты должен показать, чтобы претендовать на победу в плей-офф. Наши игроки пока что не смогли это уяснить или не захотели.

— Сегодняшнее отсутствие Палушая связано с медицинскими причинами? И есть ли шанс, что он появится в следующем матче?

— Да, его отсутствие связанно с медицинскими причинами. Ожидаем его возвращения со дня на день.

— Перед плей-офф вы сказали, что команда будет готова на 100%, сейчас счет в серии 0:3. Нет ли здесь какого-то противоречия?

— Мы готовы, но не можем реализовать свои шансы и возможности. Ты не реализовываешь моменты, если ты не готов сражаться. Когда ты не готов улучшить свой уровень игры, то тебе нечего делать в плей-офф. Дело не в том, что Алексей и его команда здорово разобрали нашу систему. Мы даже не играем так, как способны играть. Игроки не показывают достаточного желания бороться за победу. В плей-офф ты должен быть готов взять все в свои руки, показать свой характер и развернуть ситуацию в свою пользу. Наша команда пока этого не сделала. Игроки готовы, но надо решить и взяться за дело. Да, это тяжело. Особенно в плей-офф. Не путайте это с недостаточной готовностью команды.

— Собираетесь ли вы сделать что-нибудь, чтобы изменить психологический фон команды?

— Когда ты сражаешься за свою жизнь, должен ли ты звать кого-то, чтобы оказал тебе психологическую помощь, если ты профессионал? Мой ответ — нет. Если ты здесь не для того, чтобы побеждать, сражаться за свою команду, сражаться за своих товарищей по команде и болельщиков, то ты не заслуживаешь того, чтобы находиться здесь. Ты стоишь на краю, и у тебя есть последний шанс, ты должен показать свою лучшую игру.

Видео: hcdinamoby

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— Был ли момент в вашей карьере, когда вы стояли настолько близко к пропасти, и получилось ли у вас выйти из этой ситуации?

— Знаете, я борюсь всю свою жизнь. Наша серия плей-офф не завершена. Она завершится только тогда, когда игроки решат, что пора прекращать играть и опустят руки. Я верю в то, что в нашей раздевалке гораздо больше характера, чем мы видели в этих трех играх. Команде необходимо собраться и показать свою настоящую игру. Нет никакой волшебной и пламенной речи. В плей-офф играют настоящие мужчины. В играх на вылет тяжело, но ты должен показывать истинное желание победить, если ты настоящий профессионал. Ты должен доказать, что для тебя это действительно важно. Если ты хочешь побеждать, то ты будешь играть, чего бы тебе это ни стоило.

— После двух последних матчей Бен Скривенс покидал лед первым. Как вы думаете, красиво ли он поступал по отношению к болельщикам?

— Во-первых я об этом не знал. Во-вторых, Бен не тот парень, который может не уважать болельщиков. Он очень поддерживает всех наших фанов и клуб. Бен — человек, который хочет всегда добиваться победы. Думаю, он был очень расстроен после этих двух игр. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.

Алексей Кудашов: Поверьте, вы недооцениваете вашу команду



Крэйг Вудкрофт и Алексей Кудашов. Фото: hcdinamo.by

— Хорошая атмосфера на арене. Была отличная поддержка болельщиков, поэтому игра получилась нервной, были массовые удаления. Но мы выиграли эту игру и готовимся дальше.

— В связи с последними матчами, вам не скучно?

— Я понимаю ваши эмоции, но поверьте, вы недооцениваете вашу команду. «Динамо» показывает хорошую игру, просто мы используем все моменты. Поверьте, игры очень сложные. Команда соперника настраивается и играет очень мощно. Где-то мы с этим справляемся, вот и все.

— Один из российских специалистов высказался, что рецепт побед локомотива в том, что тренерский штаб Кудашова хорошо изучил систему «Динамо». Насколько это исчерпывающее объяснение ваших побед?

— Естественно, любой тренерский штаб перед любым конкретным матчем плей-офф разбирает игру соперника буквально по косточкам. И я вижу, что наши матчи разбирают точно так же и игроки соперника выполняют установки, связанные с этим.

— В конце матча ваш игрок уходил хромая. С ним все хорошо?

— Сейчас по горячим следам доктора разберутся, но пока не могу ничего сказать определенного, — сказал главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов.