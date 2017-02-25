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Даша Чернова о своем первом выступлении на конкурсе "Ты супер!"
25.02.2017 22:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Сразу после выступления Даша Чернова поделилась своими эмоциями от участия в проекте, рассказала о том, что в дальнейшем собирается выбрать музыкальную карьеру, и передала привет будущему парню.
Конкурсное выступление второй белорусской участницы проекта "Ты супер!"
Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии.
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В субботу 25 февраля в третьем шоу проекта "Ты супер!" на НТВ на сцену вышла белорусская участница Дарья Чернова, юная вокалистка представила судьям и зрителям свою...
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