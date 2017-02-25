﻿ Даша Чернова о своем первом выступлении на конкурсе "Ты супер!". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Даша Чернова о своем первом выступлении на конкурсе "Ты супер!"

25.02.2017 22:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Сразу после выступления Даша Чернова поделилась своими эмоциями от участия в проекте, рассказала о том, что в дальнейшем собирается выбрать музыкальную карьеру, и передала привет будущему парню.

Конкурсное выступление второй белорусской участницы проекта "Ты супер!" Анастасии Кравчени можно будет увидеть в последующих шоу.

Зрители могут отдать свой голос в поддержку Дарьи Черновой и Анастасии Кравчени на странице конкурса "Ты супер!" на сайте телеканала НТВ, а также при помощи мобильного приложения, которое можно бесплатно загрузить в магазинах App Store и Google Play.

Читатели Sputnik также могут поддержать белорусских участниц конкурса "Ты супер!", прислав свои видео-пожелания в редакцию Sputnik Беларусь или разместив их в личных аккаунтах в социальных сетях с хэштегами #ДашаТыСупер! и #НастяТыСупер! Лучшие видео будут опубликованы на официальной странице Sputnik Беларусь в Facebook.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу 25 февраля в третьем шоу проекта "Ты супер!" на НТВ на сцену вышла белорусская участница Дарья Чернова, юная вокалистка представила судьям и зрителям свою...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Самый "падучий" этап КМ по фристайлу прошел в Раубичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика