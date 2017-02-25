Сразу после выступления Даша Чернова поделилась своими эмоциями от участия в проекте, рассказала о том, что в дальнейшем собирается выбрать музыкальную карьеру, и передала привет будущему парню.

Конкурсное выступление второй белорусской участницы проекта "Ты супер!" Анастасии Кравчени можно будет увидеть в последующих шоу.

Зрители могут отдать свой голос в поддержку Дарьи Черновой и Анастасии Кравчени на странице конкурса "Ты супер!" на сайте телеканала НТВ, а также при помощи мобильного приложения, которое можно бесплатно загрузить в магазинах App Store и Google Play.

Читатели Sputnik также могут поддержать белорусских участниц конкурса "Ты супер!" , прислав свои видео-пожелания в редакцию Sputnik Беларусь или разместив их в личных аккаунтах в социальных сетях с хэштегами #ДашаТыСупер! и #НастяТыСупер! Лучшие видео будут опубликованы на официальной странице Sputnik Беларусь в Facebook.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии.